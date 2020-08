Squadra Speciale Cobra 11/ Anticipazioni 26 agosto: Paul di fronte a un bivio

SQUADRA SPECIALE COBRA 11, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, mercoledì 26 agosto 2020, andranno in onda due nuovi episodi di Squadra Speciale Cobra 11 in prima tv assoluta. Saranno il settimo e l’ottavo della 24^ stagione, dal titolo “Carnivors” e “Protezione sposa“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati ieri: durante una corsa di auto clandestina, Semir (Erdogan Atalay) e Paul (Daniel Roesner) assistono ad un incidente che provoca delle gravi ferite ad una donna. Mentre cercano di soccorrere un paramedico, i due vice Commissari vengono quasi travolti da un terzo uomo. Demir Ozdogan (Baris Tangobay) viene rintracciato poco dopo, ma durante la fuga viene investito da un’auto e finisce in ospedale. Si scopre poi che l’uomo conosce il paramedico, Boris Schadwald (Joseph Konrad Bundschuh), che tuttavia viene protetto dal padre avvocato. Quella sera, Boris viene ucciso e Moritz Kramer (Max Woelky) viene arrestato poco dopo. Il ragazzo però crea un diversivo e fugge. Intanto, Freund (Niels Kurvin) trova delle prove che dimostrano come il vero bersaglio nell’incidente fosse la donna. Particolare che scagiona Moritz. Dana (Gizem Emre) invece scopre che Ozgodan aveva delle entrate sospette. Grazie ad alcuni indizi, Paul realizza che Ozdogan aveva iniziato a ricattare Schadwald, che a quel punto ha assoldato un sicario. Messo alle strette, l’avvocato fa il nome di Strater (Jonas Liljeström) e capisce che il mandante è il figlio Boris. Susanne (Daniela Wutte) si trova al parco con il figlio Friedrich (Arian Wegener) quando viene raggiunta dalla babysitter Jana (Barbara Prakopenka). Poco dopo, un’auto sospetta inizia a seguire i due e Semir e Paul si lanciano nell’inseguimento del sospettato, riuscendo a salvare il bambino e Jana. Susanne rivela poi che il suo ex fidanzato potrebbe essere il responsabile.

La posizione di Tommy (Ben Braun) si complica di più quando viene ritrovato in possesso delle foto di Jana e del figlio. Più tardi, Susanne viene contattata da uno sconosciuto: deve consegnargli un cellulare, per salvare la vita di Jana. Semir e Paul decidono di seguire la segretaria a distanza, ma perdono le sue tracce. Grazie a Dana, la squadra scopre che il rapitore è Mike Kessler (Daniel Rodic), il fidanzato di Jana. La notizia però viene scoperta anche dal padre di Friederich, che si mette sulle tracce di Mike. Nel frattempo, Mike rapisce Susanne con la complicità di Jana. Quest’ultima confessa alla Segretaria di essere finita in un brutto giro di gioco d’azzardo. Lei e Mike hanno rubato le vincite in criptovalute durante una partita e per questo sono finito nel mirino di alcuni criminali. Poco dopo, Tommy interviene sul posto e Mike si lascia sfuggire un colpo d’arma da fuoco. Susanne viene poi prelevata dal proprietario dei soldi, con cui rimane coinvolta in un incidente d’auto. La donna viene salvata da Paul, mentre Semir si occupa di Mike. Chiuso il caso, Susanne decide di rassegnare le dimissioni e trova la forza di perdonare Tommy.

SQUADRA SPECIALE COBRA 11 ANTICIPAZIONI DEL 26 AGOSTO 2020

EPISODIO 8, “CARNIVORS” – Un rocker viene ucciso a colpi di arma da fuoco durante un’operazione di Polizia, da parte di alcuni agenti che stavano indagando sulla criminalità organizzata. Semir crede però che non si sia trattata di legittima difesa ma di omicidio. Gli agenti coinvolti però sono sostenuti dal capo della Polizia, Julia Dernhoff, e anche Kim Kruger cerca di ostacolare Semir e Paul. Le tensioni aumentano quando viene assassinato il consigliere del Dipartimento.

EPISODIO 9, “PROTEZIONE SPOSA” – Jenny viene incaricata di proteggere Maja, la fondatrice di una start-up che gestisce una app per appuntamenti e che è finita nel mirino di uno stalker. Appena pochi giorni prima delle sue nozze. Ad ogni apparizione pubblica della donna, corrisponde un aumento delle difficoltà per Jenny di riuscire a proteggerla dal malintenzionato. Con l’aiuto di Semir, Jenny si lancerà poi nella caccia all’inseguitore di Maja. Nel frattempo, Paul è costretto a prendere una decisione importante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA