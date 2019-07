SQUADRA SPECIALE COBRA 11/ Anticipazioni del 30 luglio 2019: Semir vs la ‘ndrangheta

SQUADRA SPECIALE COBRA 11, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, martedì 30 luglio 2019, andranno in onda due nuovi episodi della stagione 22 della serie poliziesca Squadra Speciale Cobra 11, in prima Tv assoluta. Saranno il 17° ed il 18°, dal titolo “L’eroe della strada” e “Senza campo“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: al 18° compleanno, Dana (Gizem Emre) riceve in regalo la sua prima auto, dotata di ogni comfort tecnologico. Intanto, la yakuza si avvale dell’uso di un hacker per prendere il controllo dei sistemi informatici e Dana e Andrea (Carina Wiese) vengono rapite. Quando Semir (Erdogan Atalay) e Paul (Daniel Roesner) riescono a raggiungerle, vengono costrette ad abbandonare la caccia per impedire che l’auto si scontri con un camion. La mafia chiede poi ai due poliziotti di consegnare Noriko Yomoto (Luka Omoto) per evitare una tragedia: si scopre che il mandante è il marito Mitsu Yomoto (Gen Seto), accusato dalla donna e diventata una super testimone. Intanto, Semir perde l’unica possibilità di ottenere un contatto con Yamoto, mentre Andrea e Dana cercano invano un modo per liberarsi da controllo dell’hacker. Semir non ha altra scelta, ma Noriko fugge prima che possa prelevarla. Nel frattempo, Dana e Andrea vengono addormentate dalla hacker perché non possano riavviare il sistema. Anche se Semir riesce a trovare Yomoto, lo yakuza ha già dato ordine che le due donne vengano uccise. Paul però riesce ad agganciare l’auto con un elicottero e impedisce che finiscano in un precipizio.

Un criminale entra in tribunale e uccide un uomo che si trova in compagnia della giudice Ingrid Seeler (Sandra Borgmann), una non vedente. Semir e Paul non riescono ad arrestarlo, ma la Seeler riesce a fornire alcuni elementi per identificarlo. Intanto, il mandante del primo delitto ordina al sicario di uccidere la Seeler. Alcune ore dopo, la giudice intuisce la presenza di una bomba sotto la sua auto e riesce a salvare se stessa e l’assistente. Più tardi, Semir e Paul arrestano il fratello della vittima, ma Ingrid viene rapita per scambiarla con Holger Kramer (Jörg Rathjen). Si scopre che il mandante è un detenuto, Dimitri Tabakow (Jurij Rosstalnyj), e che si è avvalso dei fratelli Kramer per delle frodi finanziarie. Intanto, Ingrid riesce a memorizzare dove si trova e procurarsi un’arma artigianale. Riesce così a pugnalare il killer e avvisare la squadra, ma viene riacciuffata. Paul e Semir sono costretti ad organizzare lo scambio, ma il sicario russo prevede la loro mossa e si sostituisce alla scorta per prelevare Kramer. Si scopre poi che il complice di Dimitri è Johann Klement (Janek Rieke), un collega di Ingrid. Per riuscire a liberare la donna, Semir è costretto a saltare nell’auto del killer, mentre Paul istruisce Ingrid perché possa usare il volante.

SQUADRA SPECIALE COBRA 11, ANTICIPAZIONI DEL 30 LUGLIO 2019

EPISODIO 17, “L’EROE DELLA STRADA” – Un senzatetto di nome Charles salva la figlia più piccola di Semir, Lilly, mentre si trovano nel traffico. Andrea decide di ringraziarlo offrendogli un alloggio e scopre che il clochard è in realtà un provocatorio ex ragazzo ribelle. La presenza di Charles nella vita di Andrea non potrà che mettere in serio pericolo il secondo matrimonio di Semir. Mentre quest’ultimo cerca di capire come muoversi, viene coinvolto in un caso e scopre che Charles potrebbe essere la chiave per fermare Aaron Dumont, un trafficante di armi che agisce a livello internazionale.

EPISODIO 18, “SENZA SCAMPO” – Semir decide di aiutare il pericoloso mafioso Carlo Tramtoni a fuggire, pur di aiutare e proteggere il proprietario di un ristorante, Luigi Giancomelli, che conosce da diverso tempo. La squadra dovrà attraversare il confine con la costa belga per trasportare i padrini della ‘ndrangheta calabrese, ma Semir scoprirà presto che in realtà quel lungo viaggio potrebbe trasformarsi in una missione suicida. Non potrà fare altro che affidarsi all’aiuto della squadra per riuscire a sopravvivere.



