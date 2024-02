Squalificato Sergio D’Ottavi per bestemmia al Grande Fratello?/ Il video è virale, web furioso

Sergio D’Ottavi ha bestemmiato al Grande Fratello: squalifica in arrivo?

Nel corso di questa edizione del Grande Fratello, sono stati numerosi i casi di bestemmie registrati dagli utenti più attenti. Nonostante questo, Alfonso Signorini e i produttori non sono mai intervenuti con provvedimenti disciplinari lasciando sempre cadere tutto. Questa volta, però, accusato di aver Sergio D’Ottavi bestemmiato e ora potrebbe incorrere in una squalifica.

Sergio D’Ottavi squalificato? Sembra che il concorrente abbia bestemmiato in modo abbastanza chiaro ed evidente. Tutto è partito dal momento in cui Greta Rossetti si è gettata tra le sue braccia; proprio in quel momento D’Ottavi ha pronunciato un’espressione piuttosto forte che ha indignato il web che chiede provvedimenti contro il concorrente. Gli autori interverranno in questo caso e Sergio D’Ottavi sarà squalificato? Il video divenuto virale sui social, mostra il momento ‘incriminato’.

Buongiorno con una bella bestemmia di Sergio! Più chiara di così ! Ma a lui è permesso tutto perché amico di Beatrice Luzzi e le luzzers non si scandalizzano su twitter ! Che 🤡! Fuori questo elemento 😡 #grandefratello #vittosetti #perletti #paoleti #anibaldi #maxers #topaziers pic.twitter.com/GxdvjM7ywt — Gioie zuccarate (@cleoliv24) February 21, 2024

Sergio, dopo l’uscita improvvisa di Vittorio Menozzi, ha preso le difese dell’amica Beatrice Luzzi attirando su di sé gli attacchi degli altri inquilini. In particolare a schierarsi contro il concorrente Marco Maddaloni, Rosy Chin, Anita Olivieri, Perla Vatiero e Giuseppe Garibaldi.

Il primo ad accusarlo è stato lo sportivo che non avrebbe preso bene la nomination accusando D’Ottavi di essere uno stratega. A seguire anche Anita, Perla e Giuseppe che hanno additato il concorrente per non essere in grado di analizzarsi e per farsi condizionare da Beatrice Luzzi.











