Tullio Solenghi è Squalo, Il Cantante Mascherato 2023/ Smascherato dai giudici!

C’è Tullio Solenghi dentro la maschera dello Squalo!

E così gli investigatori del Cantante Mascherato 2023 ci hanno visto lungo: c’è Tullio Solenghi dentro la maschera dello Squalo. “Lo dico anche ai miei nipotini: c’ero io nella maschera. Adesso possono andare a dormire… . Loro sospettavano che ci fossi io ma non ho rivelato nulla perché altrimenti avrei dovuto pagare una grossa penale. Da genovese me la sono risparmiata”, dice Tullio Solenghi, dopo aver perso la sfida eliminatoria con Stella.

Milly Carlucci chiama a raccolta tutto il pubblico in studio per tributare il mitico Tullio Solenghi, che ammette di essersi divertito moltissimo in questo programma. Bravi gli investigatori del Cantante Mascherato ad averci visto lungo su Squalo, senza farsi condizionare dall’imprevedibilità del comico genovese. (Agg.Jacopo D’Antuono)

Squalo, chi è? Il personaggio misterioso a rischio eliminazione al Cantante Mascherato 2023: spareggio con Stella prima della finale

Chi è Squalo del Cantante Mascherato 2023? Se lo chiedono ormai tutti gli appassionati del programma di Milly Carlucci, pronti a seguire la finale di quest’appassionante edizione, questa sera sabato 22 aprile su Raiuno. Tra i concorrenti che possono accedere alla finalissima c’è appunto Squalo, che dovrà giocarsi le sue chances con Stella in testa alla puntata. La maschera dello Squalo è infatti a rischio e si gioca tutto contro un altro avversario misterioso, in una sfida che incuriosisce parecchio.

Questo perché entrambe le maschere hanno attirato le attenzioni degli investigatori e del popolo social, alle prese con complicati rompicapi sulla reale identità dei concorrenti. E allora chi è Squalo? Questo personaggio è stato – e continua ad essere – probabilmente uno dei più complicati di questa edizione del Cantante Mascherato 2023. Questo perché nel corso delle varie puntate il personaggio misterioso ha mandato in tilt giuria e pubblico, fornendo indizi indecifrabili.

Chi è Squalo del Cantante Mascherato 2023, Christian De Sica fa un nuovo nome: è Enrico Brignano?

Non è stato un caso che, anche durante la semifinale del Cantante Mascherato 2023, siano circolate nuove ipotesi. Tanta confusione dalle parti dei giurati, con Christian De Sica che ha lanciato ben due nomi: l’attore romano, inizialmente, ha menzionato il comico genovese Tullio Solenghi, poi in un secondo momento ha ipotizzato Enrico Brignano. Difficile capire se ci sia davvero l’attore capitolino sotto la maschera, di certo dopo l’esibizione coi Cugini di Campagna, sulle note di Anima Mia, le carte in tavola si sono ulteriormente scombussolate.

Dunque chi c’è dentro la maschera del temibile Squalo? “Siete completamente fuori strada…”, ha sottolineato soddisfatto il personaggio misterioso di fronte alle ipotesi degli investigatori, certo di poterla fare franca e sfuggire a tutti gli osservatori.











