Squid Game 2 in arrivo: Netflix annuncia la seconda stagione/ In uscita nel 2023?

Squid Game 2: l’annuncio sulla seconda stagione

I fan di Squid Game possono tirare un sospiro di sollievo: la seconda stagione della serie coreana che ha segnato un vero e proprio record con 1,54 miliardi di ore visualizzate solo nel primo mese di programmazione su Netflix si farà anche se la data per l’uscita dei nuovi episodi ancora non c’è. Ad annunciare ufficialmente la realizzazione della seconda stagione di Squid Game è Nwetflix che ha pubblicato un breve frame con Young-hee, l’inquietante bambola gigante diventata famosissima nel corso della prima stagione. Un annuncio, quello di Netflix, che in breve tempo è diventato virale.

Ad attenderlo, infatti, erano migliaia di fan della serie diventata, in pochissimo tempo, un vero e proprio cult. “Ci sono voluti dodici anni per portare alla luce la prima stagione di Squid Game, ma sono bastati dodici giorni per renderla la serie più popolare di sempre”, aveva detto Dong-hyuk, regista, creatore, sceneggiatore e produttore.

La probabile data di uscita di Squid Game 2

Quando usciranno gli episodi della seconda stagione di Squid Game? La prima data probabile per vedere le nuove avventure dei protagonisti della serie tv coreana è il 2023. Nella peggiore delle ipotesi, i fan potrebbero aspettare fino al 2024. Quel che è certo è che i nuovi episodi arriveranno e il desiderio di Dong-hyuk è riuscire a replicare il successo della prima stagione.

«C’è molta pressione per poter realizzare un seguito che sia ancora migliore della prima stagione», ha dichiarato il produttore esecutivo Kim Ji-yeon come riporta Vanity Fair. «So che il pubblico e i fan si sono divertiti a seguire la prima stagione, ma ci stiamo davvero concentrando su come rendere la seconda stagione ancora più divertente per il pubblico di tutto il mondo».

