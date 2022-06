Squid Game Challenge diventa un reality per Netflix/ 456 giocatori e un montepremi…

Squid Game Challenge, la serie diventa un reality Netflix

Squid Game diventa un reality su Netflix. Si chiamerà Squid Game Challenge e da poco sono stati annunciati i casting ufficiali. Il format ricalcherà le dinamiche della serie coreana anche se con un’importante eccezione. Diversamente dalla serie, chi perderà rimarrà illeso e non avrà conseguenze sulla salute. Per questa operazione, Netflix si è affidata alla produzione All3Media, società che ha al suo attivo titoli come The Circle, The Cube, GoggleBox e Boss in Incognito. Netflix lo ha definito una “grande competizione ed esperimento sociale”. Potranno partecipare 456 giocatori e il montepremi in palio sarà da capogiro: 4,56 milioni di dollari, di fatto la cifra più alta messa in palio in un game show.

Maria Laura De Vitis, sogno hot su Luca Daffrè all'Isola/ "Eravamo complici, c'era passione"

I partecipanti indosseranno la tuta verde e inizieranno a mettersi alla prova con i giochi visti nella serie ma anche in quelli ideati appositamente per il programma. Come nella serie, i concorrenti vivranno isolati in modo da conoscersi meglio tra una prova e l’altra. Questo darà loro la possibilità di capire meglio di chi fidarsi e valutare quali possono essere i nemici. Netlix apre a ciascuno la possibilità di partecipare al gioco senza escludere nessuno. I casting del reality di Squid Game sono infatti aperti a ogni candidati in ogni angolo del mondo.

Veronica Pivetti: "Pronta a risposarmi"/ L'appello: "Devo trovare un pollo..."

Come si partecipa a Squid Game Challenge? I requisiti per la candidatura

Per partecipare a Squid Game Challenge ci sono però dei requisiti da rispettare. Si chiede una buona conoscenza della lingua inglese, essere ovviamente dotati di passaporto e dare la propria disponibilità per quattro settimane di riprese che dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2023. Il sito web per candidarsi è già attivo e al momento sono tante le candidature arrivate. Oltre ai requisiti richiesti, si chiede di caricare un video di presentazione di un minuto per raccontare come mai si vuole partecipare e cosa si farebbe in caso di vittoria ed almeno due foto. Gli episodi del gioco saranno dieci e le sfide verteranno suu giochi ispirati alla serie con l’aggiunta di alcune novità. Squid Game challenge sarà registrato nel Regno Unito, essendo una co-produzione tra due studi locali, Studio Lambert e The Garden.

Grande Fratello Vip 7, chi sono i concorrenti?/ Spazio ai nip tra suite e tugurio

La serie era stata oggetto di polemiche e critiche per l’efferatezza e la crudeltà dei giochi ma in questo caso il reality potrebbe essere una bella novità. Nel comunicato ufficiale si legge: “La posta in gioco è alta, ma in questo gioco il destino peggiore è tornare a casa a mani vuote”. Brandon Riegg, vicepresidente del settore Unscripted and Documentary Series di Netflix, ha affermato: “I fan della serie si aspettano un viaggio affascinante e imprevedibile mentre i nostri 456 concorrenti del mondo reale affrontano la più grande competizione di sempre, piena di tensione e colpi di scena, con in palio il più grande premio in denaro di sempre”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA