STADIO DELLA ROMA A PIETRALATA/ Venerdì sarà una giornata cruciale: ecco cosa succede

NUOVO STADIO ROMA A PIETRALATA: ECCO COSA MANCA PER L’APPROVAZIONE

Proseguono i lavori per il progetto del nuovo Stadio della Roma nel quartiere di Pietralata. Come annunciato nei giorni scorsi, oggi si sono riunite le commissioni Ambiente, Mobilità e Sport, che hanno espresso congiuntamente un parere favorevole alla proposta di delibera di giunta sulla pubblica utilità dell’impianto.

Per quanto riguarda la commissione Ambiente c’è stato un parere unanime, nella commissione Sport vi sono stati sette voti favorevoli e un solo astenuto, mentre nella commissione Mobilità si sono astenuti solo due consiglieri. Venerdì sarà una giornata decisiva: la commissione Lavori Pubblici si riunirà alle ore 11:00 e se ci sarà un parere favorevole anche da essa mancherebbe solo il voto dell’Aula Giulio Cesare. Saranno, quindi, giorni fondamentali per un progetto che ormai è storia di anni e che, forse, avrà conclusione a breve per la gioia della società giallorossa e dei propri tifosi.

NUOVO STADIO ROMA: LE TAPPE RECENTI

La situazione relativa al progetto per il nuovo stadio della Roma è entrata ancor più nel vivo nelle ultime settimane. Nei giorni scorsi, infatti, la commissione Urbanistica della Capitale ha dato un ok “a metà” al progetto della Roma per la costruzione del nuovo Stadio nel quartiere di Pietralata, su un terreno pubblico.

La promessa, come riportato da Il Tempo, è che prima di sedersi nella conferenza dei servizi decisoria, il sindaco Roberto Gualtieri dovrà aspettare che l’Assemblea capitolina verifichi l’inserimento nei documenti definitivi di tutte le indicazioni e le richieste espresse dall’Aula. Tra i punti che ormai appaiono certi, in quanto condivisi da consiglieri e giunta, ci sono il deciso incremento dei parcheggi (al momento il numero individuato non è stato ritenuto sufficiente), la definizione di soluzioni tali da agevolare l’accesso all’ospedale Sandro Pertini, evitando un pericoloso blocco del traffico che già oggi è assai intenso e la mitigazione dell’impatto acustico sul quadrante.

