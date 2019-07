Stadio/ Il nuovo singolo “Tu sei l’amore di cui hai bisogno” (Battiti Live)

GLI STADIO A BATTITI LIVE

Sono trascorsi pochi mesi da quando gli Stadio hanno lanciato il loro nuovo singolo, Tu sei l’amore di cui hai bisogno. Un inedito che hanno scelto per il loro grande ritorno, in previsione del 40° anniversario che si preparano a festeggiare l’anno prossimo. E per l’occasione la storica band capitanata come sempre da Gaetano Curreri sarà presente anche con altre iniziative, come la ripubblicazione di Stadio Mobile Live in doppio vinile, il loro disco più venduto, e il tour StadioMobile Live 4.0 che porterà il gruppo in giro per l’Italia. Una delle tappe intanto li ha già visti vincenti: Gallipoli accoglierà gli Stadio per la puntata di Battiti Live 2019 in onda su Italia 1 nella prima serata di oggi, mercoledì 31 luglio. Gli artisti saliranno sul palco per interpretare la loro nuova canzone, con arrangiamento di Celso Valli e distribuita alla fine dello scorso maggio, in contemporanea con l’inizio della tournée. Alle spalle quel concerto manifesto che ha permesso alla band di farsi strada nel mondo della musica pop rock del nostro Paese, grazie anche a brani trasformati subito in hit come Vorrei, La faccia delle donne, Chiedi chi erano i Beatles e molti altri ancora.

STADIO: IN ARRIVO IL NUOVO ALBUM…

Tre anni fa hanno vinto il Festival di Sanremo e ora si preparano a fare il grande salto con l’inedito Tu sei l’amore di cui hai bisogno: gli Stadio dimostrano di essere ritornati alla grande nella discografia italiana, pronti a regalare tante nuove emozioni a tutti i fan che li seguono da decenni. Un ritorno sul mercato che molti attendevano da tempo e che segue il disco Miss Nostalgia, realizzato in parallelo con il brano sanremese Un giorno mi dirai. La clip della nuova canzone invece è diretta da Fabrizio Cestari e fin dai primi minuti la band ci getta in quella ritmica che rievoca i tanti successi di un repertorio immortale. La voce di Gaetano Curreri, roca e bassa, diventa la guida di un inno ai sentimenti, quelli da vivere ogni giorno della settimana. “Anche domenica”, sottolinea il frontman più volte nel testo. Un legame che non ha tempo di inutili attese, di malinconie e incurie, ma una costante benedizione che parte dalla persona stessa e unita da un cordone ombellicale anzi dentro allo stesso, “come un flusso di energia”. Vi proponiamo qui di seguito la clip degli Stadio per il brano Tu sei l’amore di cui hai bisogno





