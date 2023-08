Stagione televisiva 2023-2024, rivelati i palinsesti Rai e Mediaset/ Quando iniziano i programmi più attesi

Stagione televisiva 2023-2023: palinsesto Mediaset

La stagione televisiva 2023-2024 è stata già ultimata, secondo le indiscrezioni del web. Il palinsesto Mediaset porterà con sé tutti i rinnovamenti della nuova linea editoriale, dettata da Pier Silvio Berlusconi. Si comincia dal tanto atteso Pomeriggio 5 che andrà in onda dal 4 settembre su Canale 5, con alla guida Myrta Merlino al posto di Barbara D’Urso. Lo stesso giorno, in serata, seguirà Caduta Libera.

Il 5 settembre, invece, fa il suo esordio Bianca Berlinguer su Rete 4, dopo l’addio alla Rai. Il 9 settembre tornano le interviste di Verissimo con Silvia Toffanin che occuperà anche quest’anno, i pomeriggi del sabato e della domenica. L’11 settembre la rete ammiraglia avvia la stagione televisiva su Canale 5: Forum condotto da Barbara Palombelli, Uomini e donne e la nuova edizione di Grande fratello con Alfonso Signorini. Dal 17 settembre riparte la nuova stagione di Amici; mentre il 23 settembre, la sera, riparte Tu si que vales con la partecipazione in giuria di Luciana Littizzetto. Il 25 settembre, Canale 5 si arricchisce di Mattino 5 news con alla conduzione la coppia Vecchi-Panicucci e Striscia la notizia.

Stagione televisiva 2023-2023: palinsesto Rai

La nuova stagione televisiva della Rai, secondo le indiscrezioni trapelate sul web, riparte l’11 settembre da Rai 1 con: Unomattina, Storie Italiane, E’ sempre mezzogiorno. Nel pomeriggio dello stesso giorno, farà il suo debutto Caterina Balivo con il nuovo programma La volta buona che, alle 16:00, lascerà spazio alla nuova stagione della fiction Il paradiso delle signore.

Alle cinque del pomeriggio, invece, si riaffaccia La vita in diretta che andrà in onda anche il sabato. Domenica 10, riparte Affari Tuoi. Su Rai 2 torna poi I Fatti Vostri con Tiberio Timperi, che affiancherà la riconfermata Anna Falchi. Alle 14: 00 dello stesso giorno seguirà Bella ma’, mentre nel pomeriggio si susseguono Agorà, Elisir e Geo. Il 16 e il 17 settembre faranno il loro esordio Unomattina in famiglia, Linea Verde Life, Linea Verde, Domenica in e Da noi a ruota libera. Tale e Quale Show è stato invece fissato per il 22 settembre, mentre per Ballando con le stelle si dovrà attendere il 21 ottobre. Il 15 ottobre Fabio Fazio debutta sul Nove con Che tempo che fa, in compagnia a Luciana Littizzetto. Il 31 ottobre riprenderà, invece, Boomerissima con alla guida Alessia Marcuzzi.

