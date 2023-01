Stan Laurel, vera storia Santlio/ I grandi trionfi con Ollio, quattro matrimoni e…

Stan Laurel, il debutto “vicino” a Charlie Chaplin, l’incontro con Oliver e i grandi successi dopo che…

Stan Laurel, insieme ad Oliver Hardy, ha segnato la storia della cinematografia mondiale. Nato nel 1890 a Ulverston, Cumbria, in Inghilterra, abbandona giovanissimo gli studi per inseguire la propria passione: la recitazione. Il talento non gli manca, infatti ben presto entra a far parte della compagnia di pantomima del noto impresario Fred Karno, di cui fa parte anche Charlie Chaplin. Impara a mimare e migliora le sue già eccellenti capacità comiche. Uno degli spettacoli più importanti che segna il suo inizio nel mondo della recitazione è senza dubbio A Night in an English Music-Hall, con Charlie Chaplin protagonista e Stan nel cast per alcune caratterizzazioni.

Il successo è servito ma dopo alcune incomprensioni, pare di carattere artistico ed economico, Stan Laurel decide di tornare da solo in Inghilterra. Negli anni venti ecco l’incontro che sconvolge la sua vita, quello con Oliver Hardy che diventa la sua spalla iconica, nel privato e nella vita professionale. I due formano la coppia Stanlio e Ollio nel 1927, dando il via ad una serie di successi immortali.

Dal debutto con Muraglie nel 1931 al film di chiusura nel 1951 con Atollo K, passando per I due legionari, I figli del deserto, La grande festa, Gli allegri eroi – Gli allegri Scozzesi, Avventura a Vallechiara, C’era una volta un piccolo naviglio, Gli allegri imbroglioni, Il grande botto, Sempre nei guai, I Toreador e moltissimi altri. Ogni titolo della coppia è un piccolo grande capolavoro del cinema internazionale, non a caso Stan Laurel e Oliver Hardy restano tuttora due icone storiche e indimenticabili per gli appassionati.

Negli anni si è parlato molto anche della vita privata di Stan Laurel, che si sposò quattro volte, l’ultima, dal 1946 fino all’ultimo dei suoi giorni, il 23 febbraio 1965, con la donna che nei film è rappresentata dall’attrice scozzese Shirley Henderson. Stan Laurel è tutt’oggi considerato uno dei più grandi attori comici di tutti i tempi. Eccellente nella mimica e nelle movenze, ma anche geniale nella sua comicità, nel suo modo unico di interpretare un personaggio variopinto e molto spesso bizzarro e, solo apparentemente, superficiale. I suoi sketch comici, conditi di divertentissimi giochi di parole ed espressioni irresistibili, restano immortali nella storia del cinema.











