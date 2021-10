Stanlio & Ollio, Rai 1/ Film tratto dal libro Laurel & Hardy, la storia del duo comico

Nel cast di Stanlio & Ollio Steve Coogan e John C. Reilly

Stanlio & Ollio va in onda in prima serata su Rai 1 alle ore 21:30 di oggi, 9 ottobre 2021. Il film è uscito nel 2019 sotto la regia di Jon S. Baird. Nel ruolo di protagonisti si ritagliano uno spazio importante Steve Coogan e John C. Reilly. Affianco a loro nel cast anche Shirley Henderson, Danny Huston e Nina Arianda. Finalmente al cinema arrivano due dei più grandi artisti della storia del cinema comico. Le interpretazioni di Coogan e Reilly sono straordinarie così come il trucco che ci permette di trovarci di fronte a due protagonisti molto simili a quelli che interpretano.

Stanlio & Ollio, la trama del film

Stanlio & Ollio è un adattamento cinematografico del libro Laurel & Hardy – The British Tours scritto da A.J. Marriot e racconta le vicende del celebre e storico duo americano Stanlio e Ollio impegnati nel loro tour datato 1953. Il film inizia nel 1937, quando la coppia di comici composta da Laurel e Hardy cavalca l’onda del successo. Purtroppo i rapporti tra Laurel e il loro produttore è decisamente testo. Stan insiste per avere dei compensi più alti per i loro film e minaccia la produzione di rescindere i loro contratti per proporsi ad un’altra casa di produzione cinematografica. Oliver invece è su posizioni meno aggressive e punta semplicemente a migliorare il loro accordo economico con il produttore Roach. Quest’ultimo però è tutt’altro che disposto ad accontentare le richieste dei due attori e anzi li minaccia di impugnare la penale per far versare loro un cospicuo risarcimento alla casa produttrice. Lo scontro tra gli attori e Roach diventa anche politico, dato c a un’altra casa di produzione.

Quest’ultimo propende per una posizione più accomodante, e suggerisce di limitarsi a richiedere un ritocco del loro ingaggio. Roach, oltre a non smuoversi dalle sue posizioni, intende utilizzare una clausola del contratto di Stan, che gli impone un’altissima penale economica per la cattiva pubblicità causata allo studio dalla sua turbolenta vita privata. Si arriva così al 1953, sedici anni dopo, con Stan e Oliver malridotti, invecchiati e bisognosi di denaro. I due accettano una tournée nel Regno Unito e in Irlanda andando in giro per piccoli teatri di seconda fascia. La stella del duo sembra definitivamente tramontata, ma a dare un ultimo guizzo alla loro carriera ci pensa l’impresari, Bernard Delfont. Ad attendere Stanlio & Ollio c’è però l’ennesima brutta sorpresa dietro l’angolo.

