Stanlio & Ollio/ Su Rai 3 il film con John C.Reilly e Steve Coogan

Stanlio & Ollio, film di Rai 3 diretto da Jon S. Baird

Stanlio & Ollio è un biopic particolare, a metà tra la commedia e il drammatico del 2018, e andrà in onda di oggi, 8 gennaio, a partire dalle 21,20 su Rai 3. La pellicola è l’adattamento cinematografico del libro Laurel & Hardy di A.J. Marriot, che ripercorre la loro tournée teatrale del 1953. La regia è di Jon S. Baird, mentre gli attori principali sono: John C. Reilly, Steve Coogan, Danny Huston, Nina Arianda e Shirley Henderson.

Il film Stanlio & Ollio è stato accolto positivamente sia dal pubblico che dalla critica e ottenuto la nomination ai Golden Globe nella categoria migliore attore per John C. Reilly, mentre Steve Coogan ha ottenuto una nomination ai premi BAFTA. I due attori protagonisti sono stati la prima scelta del regista e a loro volta hanno accettato senza nessuna riserva. Durante i titoli di coda del film sono presenti le foto originali di Stanlio & Ollio rivisitate nella pellicola. Contrariamente a quanto si pensi, la vere mente del duo comico era Stan Laurel, mentre Oliver Hardy fungeva un pò da braccio destro esecutore. Il più noto doppiatore italiano di Ollio è stato il grande Alberto Sordi, il quale vinse proprio un concorso a riguardo.

Stanlio & Ollio, la trama del film

La narrazione di Stanlio & Ollio parte nel 1937 quando il popolare duo comico formato da Stan Laurel e Oliver Hary sono al culmine del loro successo, ma i rapporti con il produttore e Laurel sono diventati difficili, perché l’attore pensa di aver diritto ad un compenso maggiore. La situazione peggiore perché Il produttore prova delle simpatie per Mussolini e Stan Laurel non approva, mentre, il produttore non accetta la vita che Laurel conduce. Oliver Hardy cerca invano di trovare un compromesso, ma non riuscendoci, la carriera dei due attori si divide.

Sedici anni dopo, nel 1953, i due attori ormai invecchiati e con evidenti problemi di salute per entrambi dovuti all’abuso di alcool, all’ipertensione per Oliver Hardy e al diabete per Stan Laurel, i due si ritrovano per affrontare una tournée teatrale in Inghilterra. Qui si ritrovano di fronte ad un pubblico, che se pur li acclama, in quanto sempre sinonimo di risata assicurata, è cambiato a causa dell’avvento della televisione che sta cambiando i gusti della gente.

Gli estimatori li acclamano comunque e il successo delle loro performance è garantito. Nonostante il tour sia andato bene, i due amici e attori non riescono a rinnovare il loro sodalizio a causa di incomprensioni evidenti e decidono di dividersi. Riusciranno a sanare il loro rapporto, solo quando i problemi di salute di Oliver Hardy diventeranno più gravi.

