STAR TREK – EDIZIONE TITANS OF CULT/ Il folgorante successo di J. J. Abrams

Star Trek – ST XI per gli appassionati – è probabilmente una delle pellicole più belle dell’intera saga. L’undicesimo film della serie di Star Trek è un reboot della serie classica 1966-1969 e ha per tema le prime avventure dei personaggi della serie. Qui v’è un universo parallelo che cancella il continuum delle precedenti serie, con una storia tutta da scoprire. Grazie a Paramount e Plaion Pictures, il film di J.J. Abrams debutta nella collana Titans of Cult, con cofanetto 4K UHD + Blu-ray custodito in una pregiata Steelbook con due gadget da collezione.

SINOSSI – Quando il Romulano Nero arriva dal futuro per vendicarsi della Federazione, i rivali Kirk e Spock devono lavorare fianco a fianco per impedirgli di distruggere tutto quello che incontra. In un esaltante viaggio denso di azione, commedia e pericolo cosmico, le nuove reclute della U.S.S. Enterprise affronteranno inimmaginabili rischi, arrivando là dove nessuno è mai giunto prima.

Dedicata alla memoria dell’ideatore della serie Gene Roddenberry e di sua moglie Majel Barrett Roddenberry – scomparsa durante la lavorazione della pellicola – Star Trek è un film che sorprende, che lascia senza parole. J.J. Abrams è riuscito ne difficile compito di evitare tutti gli ostacoli sul percorso e confezionare un prodotto in grado di rispettare la materia prima e di brillare sul grande schermo. Il regista ha esplorato territori e mondi nuovi, sfruttando tutte le potenzialità del cinema. Interessanti le riflessioni sul tempo e la gestione degli spazi, ma a brillare è la scrittura cinematografica, senza dimenticare le grandi interpretazioni: da Chris Pine a Zachary Quinto, passando per Zoe Saldana, Karl Urban e Simon Pegg. Ricordiamo che questo è stato il primo film di Star Trek a essersi assicurato un premio Oscar, quello per il miglior trucco, oltre ad altre tre candidature (miglior sonoro, migliori effetti speciali, miglior montaggio sonoro).

EXTRA E BONUS FEATURES

Commento di J.J. Abrams, Bryan Burk, Damon Lindelof, Alex Kurtzman e Roberto Orci

