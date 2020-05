Star Wars Day 2020, May the 4th be with you/ Oggi la grande festa di Guerre Stellari

Pubblicità

Come ogni anno il 4 maggio è il giorno dello Star Wars Day, 24 ore dedicate al fantastico mondo di Guerre Stellari. Perchè gli organizzatori di questo evento hanno scelto proprio oggi per celebrare i propri beniamini? La risposta è più complicata a dirsi che a farsi come si suol dire, ma cerchiamo di essere più esaustivi possibile. Oggi è il 4 maggio, che tradotto in inglese si legge may 4th. La famosa espressione del maestro Joda e dei vari Jedi è “Che la forza sia con te”, che, sempre in inglese viene tradotto in “May the force be with you”. Tra l’altro sempre il mese di maggio è quello in cui hanno debuttato per la prima volta tutti i film della saga prima del 2015, quando cioè la data d’uscita è divenuta il periodo natalizio. Tornando alla frase di cui sopra, c’è chi sostiene che il “May the force be with you” non sia partorito dalla mente geniale di George Lucas, bensì, faccia riferimento ad un discorso della famosa Lady di Ferro, Margaret Thatcher, durante il discorso di insediamento del 4 maggio del ’79.

STAR WARS DAY 2020, MAY THE 4TH BE WITH YOU: OCCHIO AL “REGALO” DI DISNEY+

Inoltre alcuni fan hanno deciso di “prolungare” i festeggiamenti anche il 5 e il 6 maggio, attraverso i giochi di parole “Revenge of the Fifth” e “Revenge of the Sixth”, chiaro allusione al titolo dell’Episodio III. In merito a questo giorno c’è anche da aggiungere che la festa di celebrazione dell’universo Star Wars non è un qualcosa di ufficiale nata dalla Lucasfilm, ma il tutto è venuto dai fan. Dal 2013 ha deciso comunque di aderire anche la Disney e in seguito numerosi altri marchi, che nelle 24 ore di oggi proporranno promozioni, sconti e varie iniziative, tutte rigorosamente a tema Star Wars. Per quanto riguarda la festa di oggi, 2020, l’evento più importante resta senza dubbio quello riservato ai clienti di Disney+, che permetterà la visione dell’episodio finale di Star Wars: le guerre dei Cloni, nonché il debutto in streaming “Star Wars: L’Ascesa di Skywalker“, uscito a fine anno 2019.



