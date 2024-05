Star Wars day oggi 4 maggio 2024/ Si celebra la giornata di Guerra Stellari, grande show a Milano

Come avviene ogni anno il 4 del mese di maggio, anche nel 2024 si celebra lo Star Wars Day, il giorno dedicato alla mitica saga di Guerre Stellari. Perchè è stato scelto proprio questo giorno? Tutto merito di un simpatico gioco di parole tenendo conto che 4 maggio viene detto in lingua inglese e americana “May The Fourth” che richiama il famoso “May the force be with you”, famoso motto Jedi.

Insomma, un giorno super speciale per tutti gli amanti di questa celebra saga che iniziò la sua epoepa l’8 maggio del 1977, quando apparve per la prima volta al cinema “Star Wars: Episodio IV – A New Hope”, sotto la magistrale regia di George Lucas. Da quel giorno di ben 47 anni fa Luke Skywalker, il maestro Joda, Darth Vader e compagnia sono entrati a far parte della nostra vita senza lasciarci mai, tenendo conto che la saga di Star Wars sta continuando a sfornare nuovi film dopo che il brand è stato acquistato in toto dalla Disney.

STAR WARS DAY OGGI 4 MAGGIO 2024: GRANDE FESTA IN TUTTA ITALIA

A rendere i film un vero e proprio capolavoro furono gli effetti speciali, all’epoca all’avanguardia e ancora oggi attualissimi, ma anche e soprattutto i suoi personaggi, interpretati magistralmente da attori di grido, a cominciare da un Harrison Ford in erba che all’epoca si destreggiava fra il ruolo di Ian Solo e Indiana Jones.

Per questa giornata speciale, quindi, tutti i fan potranno divertirsi con i vari eventi dislocati in varie parti del mondo, a cominciare dall’Italia, dove non mancano le celebrazioni nelle principali città del Belpaese, come ad esempio a Milano, dove al teatro Arcimboldi, dalle ore 14:30 alle 18:00, ci saranno i personaggi principali della saga, a cominciare dagli iconici soldati imperiali vestiti di bianco della 501st Italica Garrison, con Dath Vader ma anche i ribelli della Rebel Legion Italian Base, i mandaloriani dell’Ori’Cetar Clan e molti altri ancora.

STAR WARS DAY OGGI 4 MAGGIO 2024: GLI APPUNTAMENTI A MILANO

Dalle ore 20:30, poi, sempre all’Arcimboldi, spazio alla proiezione di Star Wars L’Impero Colpisce Ancora In Concerto, con l’accompagnamento di più di 80 musicisti che suoneranno live le musiche della pellicola; si tratta dell’Orchestra Italiana del Cinema diretti dal Maestro Ernst van Tiel che regaleranno uno show decisamente suggestivo e coinvolgente.

Evento anche al quartiere Bicocca con la sfilata dei personaggi dalle ore 16:30, mentre in piazza Gae Aulenti, ci sarà un’area speciale della Lego dedicata appunto a Star Wards. Infine da segnalare dalle 16 alle 19 spazio all’Accademia Jedi organizzata da Toy Ambassador e dal Toy Soldier di FAO Schwarz, per guidare i più piccoli nel mondo della forza e delle spade laser: “Siamo tutti Jed – fanno sapere gli organizzatori dell’evento – il Potere parla attraverso di noi. Attraverso le nostre azioni, la Forza parla di se stessa e di tutto ciò che è reale. Siamo qui per testimoniare ciò che dice la Forza. Per il potere del Consiglio, per la volontà della Forza, ti dichiaro, Jedi, Cavaliere della Repubblica. Che la forza sia con te!”.

