Star Wars episodio VII il risveglio della forza/ Su Italia 1 il film con H.Ford

Star Wars episodio VII il risveglio della forza va in onda su Italia 1 per la prima serata in oggi, mercoledì 6 maggio, a partire dalle ore 21:20. Un film che è stato realizzato nel 2015 negli Stati Uniti d’America con la regia di J. J. Abrams, scritto da Michael Arndt mentre la sceneggiatura ha visto la collaborazione dello stesso regista insieme a Lawrence Kasdan. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Daniel Mindel, il montaggio è stato eseguito da Mary Jo Markey e Maryann Brandon, le musiche della colonna sonora sono di John Williams ed i costumi sono stati realizzati da John Williams. Nel cast figurano Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridler e John Boyega.

Star Wars episodio VII il risveglio della forza, la trama del film

Le vicende di Star Wars episodio VII il risveglio della forza riprendono circa 30 anni dopo l’ultimo conflitto e prevedono uno scenario molto differente con Luke Skywalker ossia l’ultimo Jedi rimasto in vita che sembra essere completamente scomparso. Nessuno riesce a trovarlo non solo all’interno della Resistenza ma anche e soprattutto tra i suoi nemici che vorrebbero assicurarsi della sua scomparsa definitiva. In uno scenario profondamente cambiato dove però è ancora il lato oscuro della forza ad avere la meglio, alcuni paladini della giustizia ed in particolar modo della Resistenza tra cui la principessa Leila stanno cercando vanamente di ritrovare Luke Skywalker in maniera tale da poter avere una nuova speranza.

Anche l’intrepido Han Solo il suo compagno di avventure stanno cercando di reperire il luogo dove potrebbe vivere l’ultimo degli Jedi. Il capitano è riuscito a rintracciare la sua vecchia astronave, ed è proprio lui a raccontare perché Skywalker ha deciso di lasciare il mondo e di rifugiarsi in un posto non definito in quanto deluso dal fatto che uno dei suoi apprendisti abbia deciso di passare al lato oscuro della forza. Proprio quando tutto sembrerà perduto ecco che nuovamente ci sarà il risveglio della forza ed in particolar modo con Luke Skywalker che ritornerà sulla scena per dare tutto il proprio supporto e soprattutto per contrastare il potente Impero che ancora una volta vuole mantenere il predominio su tutto.

Video, il trailer di Star Wars episodio VII il risveglio della forza





