Stardust, fim di Italia 1 diretto da Matthew Vaughn

Stardust va in onda oggi, venerdì 6 gennaio, su Italia 1 a partire dalle 14.05. Si tratta di un film d’avventura del 2007, distribuito da Unversal Pictures e prodotto da Di Bonaventura Pictures, Paramount Pictures, Ingenious Film Partners, Marv Films. La regia è Matthew Vaughn. Il regista di Stardust è nato a Londra nel 1951. Nel cast c’è Charlie Cox, attore inglese, nato a Londra il 15 dicembre 1982. Robert De Niro nel film interpreta Capitan Shakespeare.

La protagonista femminile è Michelle Pfeiffer. Nel corso della sua carriera ha vinto 1 Golden Globe per I favolosi Bake, 1 Premio Orso d’Argento per Due sconosciuti, un destino 1 BAFTA per Le relazioni pericolose. Stardust è ispirato al romanzo scritto da Neil Gaiman dall’omonimo titolo. Le tre streghe malvagie hanno gli stessi nomi di alcuni personaggi della mitologia greca. Empusa era una perfida creatura con il compito di uccidere i viaggiatori, mentre Mormo e Lamia erano due diavoli che mangiavano i bambini. La nave Caspartine, comandata da Capitan Shakespeare, porta i nomi delle figlie del regista, Clementine e Caspar.

Stardust, la trama del film

Leggiamo la trama di Stardust. Stormhold è un mondo magico, protetto da un grande muro e sorvegliato costantemente da una guardia che impedisce a chiunque di oltrepassarlo. Una piccola cittadina inglese è situata nelle sue vicinanze. Dunstan Thorn con astuzia riesce a superare il muro senza farsi accorgere dalla sorveglianza e a raggiungere un mercato pieno di magia. In questo luogo incantato incontra Una, una giovane principessa tenuta prigioniera da una perfida strega. La ragazza regala a Dunstan un bucaneve e in cambio gli chiede un bacio.

Dopo nove mesi, la guardia del muro consegna all’uomo un bambino dicendogli che si tratta di uso figlio. Il piccolo viene chiamato Tristan e da grande si innamora di Victoria, una bella donna ma molto eccentrica e opportunistica. Una sera i due innamorati mentre scrutano il cielo vedono una stella cadente e Tristan promette alla ragazza che gliela donerà se riceverà la sua mano. La caduta dell’astro non è casuale. A Stormhold, il re sta morendo, ma prima di andarsene, ha lanciato in cielo un topazio che è andato a colpire una stella facendola cadere.

Il primo dei suoi figli che riuscirà a recuperare la pietra salirà al trono. Tristan e Victoria alzando gli occhi vedono la stella precipitare. Nel frattempo Tristan scopre che la madre si trova al di là del muro. Il padre gli ha lasciato una candela accesa che ha il potere di portarlo dove lui desidera. Così il ragazzo si dirige nel posto dove ha visto cadere la stella che non è altro una donna di nome Yvaine. Ma la giovane è in pericolo, perchè altre persone desiderano averla. La strega Lamia la vuole per rubarle la sua giovinezza, mentre Septimus desidera impossessarsi del topazio che Yvaine porta al collo per avere più potere. In questo cammino le strade dei tre si incontreranno e vincerà il più forte.

