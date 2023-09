Stasera a casa di Alice, Rete 4/ Trio d’eccezione per Carlo Verdone, in onda oggi, domenica 10 settembre 2023

Stasera a casa di Alice, diretto da Carlo Verdone

Domenica 10 settembre, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 14,25, la commedia italiana del 1990 intitolata Stasera a casa di Alice.

Il film è diretto e interpretato dall’attore e regista romano Carlo Verdone, uno degli artisti più apprezzati degli ultimi anni con i suoi progetti come Bianco, Rosso e Verdone e Viaggi di nozze, entrati nella storia del cinema italiano.

Le musiche sono invece a cura di una star del rock Vasco Rossi: proprio in quegli anni infatti avvenne la sua consacrazione con brani come C’è chi dice no e Guarda dove vai.

Al fianco di Verdone, la bellissima Ornella Muti, che nella sua carriera ha interpretato vari generi, lavorando al fianco di registi di fama internazionale come Mario Monicelli, Dino Risi, Ettore Scola, Woody Allen, Paolo Virzì e Francesco Nuti.

Nel cast anche Sergio Castellitto, vincitore del David di Donatello come migliore attore protagonista per Non ti muovere, e Cinzia Leone, famosa per la sua partecipazione a progetti come Parenti serpenti di Mario Monicelli e Le finte bionde di Carlo Vanzina, infine Paolo Paoloni, celebre per il ruolo del Megadirettore Galattico nella saga di Fantozzi.

La trama del film Stasera a casa di Alice: un amante di troppo

Stasera a casa di Alice racconta la storia di Saverio (Carlo Verdone) e Filippo (Sergio Castellitto), due cognati che gestiscono insieme un’agenzia di viaggi religiosi chiamata “Urbi et Orbi” e che in realtà è intestata alle rispettive consorti.

Mentre il primo è un uomo serio, ligio al dovere e un marito devoto, Filippo vive una profonda crisi con sua moglie Gigliola (Cinzia Leone) che ha scoperto la sua relazione extra coniugale con Alice (Ornella Muti), cacciandolo di casa.

Quest’ultima, per mantenersi, lavora come modella e doppiatrice di film per adulti, e Filippo è ormai così innamorato di lei, da permetterle di trasferirsi, con la sorella che soffre di depressione, nel magazzino della sua attività.

Saverio intanto cerca in ogni modo di convincere il cognato a tornare a casa, raccontandogli che sua moglie e la figlia hanno tentato di suicidarsi per il troppo dolore.

L’uomo decide così di parlare anche con Alice per convincerla a non incontrare più Filippo ma, quando la vede, perde anche lui la testa per la donna e inizia a recarsi frequentemente a casa sua.

La situazione si complica ulteriormente quando Filippo, preso da una profonda nostalgia dell’ex amante, scopre il doppio gioco del cognato.

Entrambi perdono con la famiglia anche il lavoro e finiscono per condividere una squallida stanza di albergo…

