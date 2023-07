Ornella Muti concorrente al Grande Fratello Vip 8?/ La secca smentita: “Faccio l’artista non il trash”

Ornella Muti non andrà al Grande Fratello Vip: la secca smentita

L’estate 2023 è in fibrillazione perché, proprio in questo periodo, emergono sempre più indiscrezioni sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini tornerà in onda su Canale5 a partire dal prossimo settembre, con un cast misto che includerà personaggi noti e volti sconosciuti. Il cast è ancora in fase di costruzione e il conduttore, assieme alla produzione e agli autori, sta sondando il terreno per fornire al pubblico un gruppo di concorrenti ricco e variegato, che possa intrattenere ed appassionare con le proprie storie.

Chi sicuramente non vi prenderà parte è Ornella Muti. Il nome dell’attrice è circolato nell’ultimo periodo, ma ci ha pensato lei stessa, ai microfoni di Adnkronos, a smentire categoricamente una sua partecipazione al reality: “Trovo che le notizie che girano in rete e sui social in questi giorni su una mia presunta partecipazione alla prossima edizione del ‘Gf Vip’ siano denigranti. Faccio l’artista non il trash”. Il giudizio sul programma Mediaset è impietoso, e lo conferma nuovamente: “Ho appena fatto un film, faccio teatro, lavoro tanto e non accetterei mai di partecipare a un programma poco costruttivo come quello”.

Grande Fratello Vip, al via il toto-nomi: chi farà parte del cast?

Intanto si moltiplicano le indiscrezioni sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Appurato che Ornella Muti non ne farà parte, quali sono i personaggi famosi corteggiati da Alfonso Signorini? Gli ultimi rumors parlavano di una prima lista di papabili nomi, proposta dalla produzione all’AD Mediaset Pier Silvio Berlusconi, che però è stata bocciata: tra i nomi che sono stati rispediti al mittente vi sono quelli di Justine Mattera, Antonio Razzi e della coppia mamma-figlio composta da Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, già protagonisti della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi.

Tra le tante indiscrezioni dell’ultima ora, spunta anche il nome del giornalista Giuseppe Cruciani. Il toto-nomi è ufficialmente partito, ma il cast ufficiale si conoscerà presumibilmente più avanti, a ridosso dell’inizio della nuova edizione.











