Stasera in tv 10 aprile/ Programmi Mediaset: Orgoglio e pregiudizio su La 5

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI MEDIASET?

Le reti Mediaset prevedono una ricca programmazione per la serata di stasera, lunedì 10 aprile. Stasera in tv su La 5 va in onda Orgoglio e pregiudizio (Pride and Prejudice), film del 2005 diretto dal regista Joe Wright e tratto dall’omonimo capolavoro della scrittrice Jane Austen. Nel cast principale di questa pellicola figurano, tra gli altri, gli attori Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Donald Sutherland e Rosamund Pike. Orgoglio e pregiudizio, un film di genere sentimentale, drammatico e commedia, ha ricevuto ben quattro candidature agli Oscar del 2006, e due ai Golden Globes sempre nello stesso anno.

Stasera in tv su Canale 5 andrà invece in onda Belle & Sebastien (titolo originale Belle et Sébastien), un film datato 2013 diretto dal regista Nicolas Vanier. Si tratta di una pellicola d’avventura prodotta in Francia, la prima di una serie di tre film, tutti tratti dai romanzi di successo della scrittrice Cécile Aubry. Nei panni del protagonista, un orfanello di nome Sébastien che stringe amicizia con un grosso cane da montagna, troviamo l’attore bambino Félix Bossuet; suo nonno adottivo è invece interpretato da Tchéky Karyo, mentre la nipote di quest’ultimo è Margaux Chatelier.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 10 APRILE 2023

Rete 4

21,20 – Quarta Repubblica – Programma tv – Stasera in tv torna l’appuntamento con il talk show dedicato all’attualità politica ed economica del nostro paese, condotto da Nicola Porro. Al centro della puntata di stasera troviamo le direttive Green dell’Unione Europea e il paradosso delle ordinanze contro i barbecue in nome della tutela ambientale; seguiranno un approfondimento sul Pnrr e un reportage sul tema immigrazione con il caso Soumahoro; infine, il programma tratterà delle vicende del runner ucciso da un orso in Trentino.

Canale 5

21,20 – Belle & Sebastien – Film d’avventura – Il film narra la toccante storia di un piccolo orfano, Sebastien, che stringe amicizia con Belle, un grande cane da montagna dei Pirenei. Le vicende si svolgono in un piccolo villaggio di montagna durante la Seconda Guerra Mondiale, quando Sebastien si ritrova a difendere il suo paesino da un pericoloso predatore dei boschi.

Italia 1

21,20 – Freedom – Oltre il confine – Documentario – Stasera in tv torna l’amato documentario alla scoperta delle meraviglie del mondo, condotto da Roberto Giacobbo.

Italia 2

21,25 – American Dad – Cartoni animati – Steve e i suoi amici cercano di racimolare dei soldi per rifarsi i polpacci; essi si sottopongono quindi ad un esperimento carcerario gestito da Roger. Steve, intanto, cerca di elaborare il lutto di Billy Kloops, giardiniere della CIA e suo carissimo amico.

La 5

21,10 – Orgoglio e pregiudizio – Film sentimentale, drammatico, commedia – Il film è ambientato in Inghilterra, verso la fine del diciottesimo secolo. Le cinque sorelle Bennet, Jane, Elizabeth, Mary, Kitty e Lydia, sono state cresciute dalla madre con l’unico obiettivo di sposarsi con un uomo ricco. Un giorno, in paese arriva il ricco rampollo Mr. Bingley, accompagnato dal fedele e ancor più ricco amico Mr. Darcy: mentre la dolce Jane si innamora di Bingley, inizierà invece una vera e propria lotta tra Elizabeth e Darcy.

Iris

21,00 – Gold – La grande truffa – Film d’avventura, drammatico, thriller – Questo film stasera in tv è ambientato nel 1988 e vede protagonista Kenny Wells, un uomo d’affari alla ricerca del grande colpo. Egli, credendo di aver scoperto una miniera d’oro nella giungla indonesiana, chiede aiuto al geologo Michael Acosta. I due si ritrovano così a sfidare la natura, la finanza newyorkese, cospirazioni e complotti con l’unico obiettivo di diventare ricchi.

