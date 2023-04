Stasera in tv 13 aprile 2023/ Programmi Rai: After su Rai 2

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI RAI?

È prevista un’interessante programmazione sulle reti Rai per la serata di stasera, giovedì 13 aprile 2023. Stasera in tv su Rai 2 andrà in onda il film sentimentale e drammatico After, pellicola del 2019 diretta da Jenny Gage e basata sul romanzo omonimo di Anna Todd. Questo film, risalente al 2019, vede protagonisti gli attori Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin nei panni della giovane universitaria Tessa Young e del misterioso Hardin Scott. Il film ha rappresentato un successo al botteghino, anche se è stato poco elogiato da parte della critica.

Stasera in tv in prima serata su Rai Movie andrà invece in onda Katyn, un film di genere drammatico e storico del 2007. La pellicola, firmata dal regista Andrzej Wajda, narra le vicende realmente accadute nella foresta di Katyn, in Polonia, dove 22,000 ufficiali e soldati polacchi furono trucidati nel 1940 dall’Armata Rossa per ordine di Stalin. Il padre del regista, Jakub Wajda, fu una delle tante vittime di questo tragico episodio. Il film ha incassato un Golden Globe, oltre che una nomination agli Oscar del 2008 per il miglior film straniero.

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI 13 APRILE

Rai 1

21,30 – Un passo dal cielo 7 – Fiction – Un prezioso cavallo e il suo proprietario spariscono alla vigilia di un evento di dressage. Manuela e Nathan collaborano per scovare il responsabile dell’omicidio e ritrovare il cavallo in fuga. Manuela, intanto, scopre i retroscena della storia della sorella di lui, Adele, che ha avuto un figlio, Mirko, da Paron. Nel frattempo, Gregorio si trova in difficoltà nel gestire la sua vita da padre single, e Vincenzo teme che Carolina lo tradisca.

Rai 2

21,20 – After – Film sentimentale, drammatico – In questo film sentimentale in onda stasera in tv, Tessa Young è una giovane studentessa universitaria, figlia modello, da tempo fidanzata con il ragazzo perfetto. Un giorno, la giovane si innamora di Hardin Scott, un giovane tenebroso, bellissimo e ribelle che le sconvolgerà la vita.

Rai 3

21,20 – Splendida Cornice – Talk show – Stasera in tv torna il consueto appuntamento con il talk show condotto da Geppi Cucciari. Gli ospiti di questa sera saranno: Rocco Papaleo, Eugenio Finardi, Vinicio Capossela, Francesca Fagnani, Vincenzo Costantino Cinaski e il corpo di ballo dei Trockadero. In studio saranno presenti anche la band capitanata da Nicola “Ballo” Balestri, il divulgatore Roberto Mercadini e il professore di italiano Andrea Maggi.

Rai 4

21,20 – Hawaii Five 0 – La resa dei conti – Serie tv – Stasera in tv andranno in onda ben tre puntate di questa serie televisiva. In questa prima puntata, la squadra causa un incidente di portata internazionale durante una complicata missione. Di conseguenza, il Governatore minaccia di licenziare uno dei membri del team.

22,05 – Hawaii Five 0 – Il difensore – Serie tv – Un uovo vestito con un Nakoa, un vestito guerriero tradizionale, viene trovato morto nella giungla. La squadra viene aiutata nelle indagini da un esperto di storia Hawaiiana.

22,45 – Hawaii Five 0 – L’eredità – La squadra indaga sulla morte misteriosa di un dj radiofonico. Tutte le prove portano a Tony Archer, un investigatore privato locale.

Rai 5

21,15 – Lucia di Lammermoor – Teatro – Stasera in tv il nuovo allestimento di Lucia di Lammermoor dal Teatro alla Scala, firmato da Yannis Kokkos.

Rai Movie

21,10 – Katyn – Film drammatico, storico – Film tratto da fatti realmente accaduti. Nel 1940 nella foresta di Katyn, al riparo da occhi indiscreti, l’Armata Rossa massacra decine di migliaia di militari, intellettuali e professionisti polacchi. Nella mente di Stalin, essi avrebbero potuto rappresentare un ostacolo al suo dominio incontrastato sulla popolazione polacca.

