Stasera in tv 14 marzo 2023/ Programmi Mediaset: Il film western Tom Horn su Iris

COSA VEDERE STASERA IN TV SU MEDIASET?

Ricca programmazione tv prevista per stasera martedì 14 marzo sulle reti Mediaset. In prima serata su Iris va in onda il film Tom Horn. Si tratta di una pellicola di genere western del 1980 dall’atmosfera nostalgica diretta da William Wiard. Il film, della durata di 98 minuti, è stato prodotto negli Stati Uniti ed è basato sul personaggio realmente esistito di Tom Horn e sulla sua autobiografia del 1904 “Life of Tom Horn, Government Scout and Interpreter”. La pellicola vede nel cast principale gli attori Steve McQueen (nei panni di Tom Horn), Linda Evans (che interpreta Glendolene Kimmel) e Richard Farnsworth (John C. Coble).

Isabella Ferrari, la malattia/ "Qualche anno fa era mortale. Sono guarita"

Su Canale 5, sempre in prima serata, andrà in onda la partita Inter-Porto. Si tratta del ritorno degli ottavi di finale di Champions League, che si terrà all’Estadio do Dragao di Porto. I nerazzuri, allenati da Simone Inzaghi, sono temporaneamente in vantaggio dopo la partita di andata, in cui l’Inter si era imposta con un 1-0 grazie ad un goal di Lukaku nei minuti finali. La partita sarà arbitrata dal polacco Szymon Marciniak.

Michelangelo Pistoletto/ Maestro dell'Arte Povera: "Mio padre mi ha insegnato tutto"

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 14 MARZO 2023

Rete 4

21,20 – Fuori dal coro – Programma TV – Stasera in tv in prima serata va in onda la quinta edizione del programma di approfondimento condotto da Maurizio Giordano.

Canale 5

21,00 – Uefa Champions League 2022/2023 – Porto-Inter – Ottavi Ritorno – Sport – Stasera in tv in prima serata gli ottavi di ritorno di Champions League Porto-Inter.

Italia 1

21,20 – Le Iene – Varietà – Programma televisivo italiano di intrattenimento condotto da Belen Rodriguez e Max Angioni.

Italia 2

21,25 – Detective Conan – Cartoni Animati – Ayumi, giocando a nascondino nel parco, si addormenta dentro il bagagliaio di un’auto parcheggiata. Al suo risveglio, si accorge che l’auto si sta muovendo.

Amici 22 serale, Lorella Cuccarini e Emanuel Lo contro tutti/ Aaron insorge e...

La 5

21,20 – Grande Fratello VIP 2022 – Soap Opera – Stasera in tv va in onda la replica del Grande Fratello VIP 2022. A condurre il celebre talent show sarà Alfonso Signorini, accompagnato come sempre dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti; in studio ci sarà inoltre Giulia Salemi a farsi portavoce dei commenti provenienti dal pubblico dei social. L’eliminato dell’ultima puntata è stato Davide Donadei; anche Edoardo Donnamaria, dopo numerosi avvertimenti, è stato squalificato per l’uso di un linguaggio volgare. Al televoto troviamo invece Nikita Pelizon, Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro e Giaele De Donà.

Iris

21,00 – Tom Horn – Film Western – Gli allevatori del Wyoming assoldano un pistolero per debellare la piaga dei ladri di bestiame. Il pistolero in questione è proprio Tom Horn, un cowboy solitario fedele solo al suo cavallo e al suo fucile. Nel giro di pochi mesi, Horn riuscirà ad eliminare tutti i ladri di bestiame, ma a questo punto si presenta un altro problema: gli allevatori ora temono un intervento dell’autorità federale per avere fatto ricorso all’intervento di un bounty killer.

23,10 – Far West – Film Western – Il giovane tenente Hazard, appena uscito dall’Accademia, viene mandato a Fort Delivery, ai confini col Messico. Hazard è inviato in missione presso gli indiani dal generale Quait dopo una cruenta battaglia contro la tribù di Falco Nero. Il tenente Hazard riuscirà nel difficile compito, guadagnandosi così medaglia e promozione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA