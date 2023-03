Stasera in tv 14 marzo 2023/ Programmi Rai: Widows – Eredità criminale su Rai Movie

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLA RAI?

Le reti Rai prevedono un’interessante programmazione televisiva stasera martedì 14 marzo 2023. Stasera in tv in prima serata su Rai Movie andrà in onda il thriller Widows – Eredità criminale, film del 2018 diretto dal regista Steve McQueen. Si tratta di un libero riadattamento della serie televisiva britannica Le vedove (Widows), che andò in onda originariamente dal 1983 al 1985. Il thriller è stato presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival nel 2018, e distribuito nella sale cinematografiche statunitensi nel novembre dello stesso anno. Il film vede nel cast principale gli attori Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo, Colin Farrell, Brian Tyree Henry, Daniel Kaluuya, Jacki Weaver, Robert Duvall e Liam Neeson.

Su Rai 1 andrà invece in onda l’ultima puntata di Sei donne – Il mistero di Leila, serie televisiva italiana creata e scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, e prodotta da IBC Movie in collaborazione con Rai Fiction e Rai Com. Protagoniste della serie sono le attrici Maya Sansa, Isabella Ferrari, Ivana Lotito e Denise Tantucci. Le riprese sono state effettuate nell’estate 2022 prevalentemente in Puglia.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI OGGI 14 MARZO 2023

Rai 1

21,30 – Sei donne – Il mistero di Leila – Fiction – Stasera in tv l’ultima puntata della fiction italiana di Ivan Cotroneo e Monica Rametta. Anna continua a guardare i video del centro sportivo dove si allena Leila, accorgendosi che la ragazza è cambiata molto dopo l’estate. Così decide di interrogare Aysha, la migliore amica di Leila, che però continua a sostenere di non saperne nulla. In realtà scopriamo dai ricordi di Aysha che, durante il loro primo incontro dopo l’estate, Leila stava male.

Rai 2

21,20 – Belve – Talk show – Stasera in tv torna il talk show condotto da Francesca Fagnani, che ospiterà i grandi protagonisti della politica, dello spettacolo, della cronaca e del costume. Gli ospiti dovranno mettersi in gioco e raccontarsi al pubblico senza filtri, rivelando qualcosa di sé che gli spettatori ancora non conoscono. Protagonisti di questa puntata saranno la conduttrice di La7 In Onda Concita De Gregorio, l’attore di Ballando con le stelle Gabriel Garko e la showgirl Heather Parisi.

23,15 – Stasera c’è Cattelan su Rai 2 – Talk show – Stasera in tv in seconda serata ritorna Cattelan con il suo late show Stasera c’è Cattelan su Rai 2. Il programma prevede interviste sorprendenti, grandi ospiti, musica, rubriche e riflessioni sull’attualità. Ad accompagnare Cattelan ci saranno gli ormai fedeli Street Clerks e la new entry Mike Lennon.

Rai 3

21,20 – #cartabianca – Programma TV – Al centro del programma di Bianca Berlinguer troveremo, come al solito, i temi di attualità e cronaca che scatenano il dibattito nel nostro Paese.

Rai 4

21,20 – Shadow – Film d’azione, guerra – Il film è ambientato in Cina durante il periodo storico dei Tre Regni; il re di Pei ha perso una città strategica per colpa di Ziyu, suo fidato comandante sconfitto dal famigerato avversario Yang Cang. Jing, intanto, che è stato addestrato sin da bambino ad essere l’ombra di Ziyu, sostituisce il comandante e tenta di convincere il sovrano a dichiarare guerra al regno di Yang nel tentativo di recuperare il territorio sottratto.

Rai 5

21,15 – Il cliente – Film drammatico, thriller – Rana ed Emad, una coppia iraniana, sono costretti ad abbandonare la loro casa di Teheran dopo un crollo. Essi prendono in affitto un appartamento, aiutati da uno degli attori che lavorano insieme a loro nella compagnia. Essi non sono però a conoscenza del fatto che la precedente inquilina era una donna di cattiva fama: proprio per questo motivo Rana sarà vittima di un incidente che sconvolgerà le dinamiche tra lei ed Emad.

23,15 – Rock Legends – Documentario – Stasera in tv il documentario che celebra i cantanti storici rock e pop. Protagonista speciale di questa puntata è Cher, famosa cantante, attrice e show-woman, nonché icona gay degli anni ’60.

Rai Movie

21,10 – Widows – Eredità criminale – Film thriller, giallo – Ambientato a Chicago, il film narra la storia di quattro donne che accettano un debito lasciato dalle attività criminali dei loro mariti morti. Veronica, Alice, Linda e Belle sono determinate a riprendersi in mano le redini del loro destino.

23,20 – La 25ª Ora – Film drammatico – Protagonista del film stasera in tv è Monty Brogan, che sta per scontare sette anni di prigione per aver spacciato droga. Egli decide di passare la sua ultima notte in libertà con i suoi amici, Frank e Jakob: i tre trascorrono una notte indimenticabile per le vie di New York.











