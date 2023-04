Stasera in tv 15 aprile 2023/ Programmi Mediaset: Il mondo perduto su Italia 1

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI MEDIASET

Le reti Mediaset prevedono una programmazione televisiva ricca di titoli interessanti per stasera, sabato 15 aprile 2023. Stasera in tv in prima serata su Italia 1 andrà in onda Il mondo perduto – Jurassic Park. Si tratta del secondo film del franchise di successo Jurassic Park, ispirato ai romanzi di Michael Crichton. Questa pellicola, diretta dal grande Steven Spielberg, ha riscosso un enorme successo al botteghino, incassando un ricavo complessivo mondiale di oltre 618 milioni di dollari, il che gli ha permesso di inserirsi nella top 100 dei maggiori incassi di tutti i tempi.

Stasera in tv, sempre in prima serata ma questa volta su Rete 4, andrà in onda un cult del cinema italiano: Bomber. Si tratta di una pellicola di genere commedia e sportivo, datata 1982 e diretta da Michele Lupo. Il film, che vede protagonisti nel cast principale i grandi Bud Spencer (Bud Graziano, detto appunto “Bomber”) e Jerry Calà (Jerry), è stata particolarmente apprezzata dal pubblico italiano, ma anche da quello ungherese.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI SABATO 15 APRILE 2023

Rete 4

21,25 – Bomber – Film commedia, sportivo – Il protagonista Bomber, un ex pugile, ora è un marinaio a Livorno. Un giorno, egli incontra un manager di boxe, Jerry, che sta reclutando giovani talenti. Tra i target principali di Jerry c’è Giorgio, un ragazzone che si è distinto durante una rissa tra portuali. Il primo incontro si svolgerà proprio tra il ragazzo e il campione della vicina base militare americana. Alcuni loschi individui vogliono però sfruttare l’occasione per truccare il risultato: Bomber decide quindi di assumere il ruolo del giustiziere.

Canale 5

21,20 – Amici – Serale – Programma tv – Stasera in tv va in onda la quinta puntata del serale di Amici, talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Italia 1

21,20 – Il mondo perduto – Jurassic Park – Degli animali preistorici sono cresciuti in libertà su un’isola selvaggia. Parte quindi una piccola spedizione scientifica, seguita e poi schiacciata da una massiccia squadra di cacciatori guidata dall’avido nipote di John Hammond, imprenditore di Jurassic Park. I cacciatori intendono dare la caccia ai bestioni per poi esporli a pagamento in uno zoo di San Diego.

Italia 2

21,15 – Chucky – Halloween II – Serie tv – Stasera in tv in onda la seconda stagione di questa serie tv di genere horror che vede protagonista Chucky, il bambolotto assassino che terrorizza la cittadina di Hackensack. Qui, dopo il sacrificio di Andy per distruggere una spedizione di Chucky, Jake, Devon e Lexy vivono vite separate, fino a quando un nuovo attacco da parte della bambola non li porterà a riunirsi nuovamente nel tentativo di sconfiggerlo.

22,15 – Chucky – I peccatori sono molto più divertenti – Serie tv – Un detective di Beverly Hills è sulle tracce di Nica e arriva fino alla casa di Tiffany, dove ella è tenuta prigioniera. Intanto, in orfanotrofio arriva una bambola Tipo Bello che terrorizza i ragazzi e uccide un’anziana suora.

La5

21,10 – Rosamunde Pilcher: Per amore di una sorella – La protagonista Nelly Stuart è testimone delle nozze della sorella Eve con Bill. Qui incontra Leo, testimone e migliore amico di Bill. Nelly e Leo vengono poi scelti, tempo dopo, come madrina e padrino del bambino della coppia. A sconvolgere le vite di tutti loro sarà un tragico incidente d’auto, in seguito al quale Bill perderà la vita ed Eve verrà messa in coma farmacologico. Nelly e Leo devono quindi affrontare una grande sfida insieme: prendersi cura del piccolo Jamie.

Iris

21,00 – Presunto innocente – Carolyn Polhemus viene trovata morta dall’agente e collega Rusty Sabich. Quest’ultimo si ritrova a capo delle indagini, ma tutti gli indizi puntano proprio contro di lui.











