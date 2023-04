Stasera in tv 15 aprile 2023/ Programmi Rai: Il cantante mascherato su Rai 1

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI RAI

Le reti Rai prevedono una programmazione televisiva parecchio interessante per stasera, sabato 15 aprile 2023. Stasera in tv in prima serata su Rai 1 andrà in onda Il cantante mascherato, un talent game show tutto italiano condotto da Milly Carlucci. Al fianco della conduttrice ci saranno, come al solito, anche cinque investigatori d’eccezione: Christian De Sica, Iva Zanicchi, Serena Bortone, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.

Incubo in paradiso/ Thriller statunitense su Rai 2 oggi, sabato 15 aprile

Stasera in tv, sempre in prima serata ma questa volta su Rai Movie, andrà invece in onda il film Smetto quando voglio. Si tratta di un film del 2014 di genere commedia diretto da Sydney Sibilia (che si è inoltre occupato anche del soggetto e della sceneggiatura del film). Questa pellicola, prodotta in Italia dalle case di produzione Fandango, Ascent Film e Rai Cinema, è stata poi distribuita dalla 01 Distribution. Nel cast principale di Smetto quando voglio troviamo Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Stefano Fresi, Lorenzo Lavia, Pietro Sermonti e Sergio Solli.

Stasera in tv 14 aprile 2023/ Programmi Mediaset: da Quarto Grado a Il Patriarca

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI OGGI SABATO 15 APRILE 2023

Rai 1

21,25 – Il cantante mascherato – Talent game show – Stasera in tv nuovo appuntamento con Milly Carlucci, che condurrà il talent game show Il cantante mascherato. A duettare con i concorrenti rimasti in gara ci saranno numerosi ospiti: Mietta, Anna Tatangelo, i Cugini di Campagna, Ivana Spagna, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Al ballottaggio ci sono Scoiattolo Nero e Stella: il vincitore potrà proseguire la gara insieme a Squalo, Riccio, Criceto, Cavaliere Veneziano e Ciuchino.

Rai 2

21,20 – FBI – Figlio fortunato – Serie tv – Un ragazzo si presenta alla centrale con una borsa piena di Fentanyl, chiedendo protezione per lui e suo padre. Nina dice a Scola di volersi trasferire a Los Angeles, e gli chiede di firmare dei documenti in cui rinuncia ai suoi diritti genitoriali.

Stasera in tv 14 aprile 2023/ Programmi Rai: 6 Bullets su Rai 4

22,10 – FBI: International – Stellina – Serie tv – Stellina, una modella americana, muore precipitando dall’ottavo piano di un edificio. non essendoci testimoni, la giustizia italiana vorrebbe subito archiviare il caso come suicidio, ma un’anziana signora potrebbe avere qualcosa da dire a riguardo della vicenda.

Rai 3

21,45 – Quinta dimensione – Il futuro è già qui – Programma tv – Stasera in tv, dopo il successo della scorsa stagione, torna questo programma di approfondimento e divulgazione scientifica della Rai, condotto da Barbara Gallavotti.

Rai 4

21,20 – Grand Isle – Film thriller, horror – A grand Isle è la stagione degli uragani. Buddy si ritrova insanguinato nella stanza degli interrogatori della polizia, accusato di omicidio; di fronte a sé, il detective Jones. Buddy si dichiara innocente, e per dimostrarlo è chiamato a rivivere le vicende della notte precedente, quando ha incontrato Walter, un ex marine, dal quale è stato ingaggiato per riparare uno steccato.

Rai 5

21,15 – Nel tempo degli dei. Il calzolaio di Ulisse – Teatro – La regia è di Gabriele Vacis, il racconto di Marco Paolini e Francesco Niccolini. Qui Ulisse appare come un calzolaio viandante, che da dieci anni vaga per il mondo con un inutile remo in spalla, secondo la profezia ricevuta nel X canto dell’Odissea.

Rai Movie

21,10 – Smetto quando voglio – Film commedia – Un gruppo di brillanti ricercatori universitari tenta di uscire dall’impasse lavorativa ed esistenziale della precarietà cronica producendo e spacciando droghe intelligenti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA