Stasera in tv 15 febbraio/ Programmi Rai: Pooh su Rai1, Mare Fuori su Rai2

Ricca programmazione sui canali Rai per oggi, Mercoledì 15 febbraio con tanti programmi, documentari, serie e film di tutti i generi in onda stasera in tv. Rai 1 propone in prima serata il documentario dedicato ai Pooh, la band italiana più amata di tutti i tempi, che racconta la loro vita e tutti i loro successi. Su Rai 2 torna in onda in prima serata la fiction del momento: Mare Fuori, giunta ormai alla sua terza stagione. Il cast dopo essere stato ospite sul palco dell’Ariston a Sanremo dove ha cantato la celebre sigla, torna sul piccolo schermo per intrattenere i numerosi fan della serie.

Sempre su Rai 2 in seconda serata va in onda Stasera c’è Cattelan, il late show condotto da Alessandro Cattelan che propone interviste e sfide divertenti a personaggi del mondo dello spettacolo, per conoscerli meglio con una vena umoristica. Su Rai 3 va in onda la giornalista Federica Sciarelli, conduttrice del programma di attualità Chi l’ha visto?, mentre stasera in tv su Rai 4 spazio al genere horror con i film The voices in prima serata, seguito da Superdeep. Su Rai 5 in seconda serata, alle ore 23:05 va in onda il documentario dedicato ai Beatles e al loro viaggio in India, mentre su Rai Sport +HD il calcio con la Serie C, alle 20:10 con la partita della Coppa Italia Juventus Next Gen – Foggia.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI OGGI 15 FEBBRAIO 2023

Rai 1

Soliti Ignoti, il ritorno – Game Show – 20:30. Otto identità ignote e altrettante figure nascoste, ciascuna corrispondente a un premio. I concorrenti devono abbinare le caratteristiche alla persona giusta. Conduce Amadeus.

Pooh. Un attimo ancora – Documentario – 21:25. Docufilm che ripercorre la vita e i successi della più amata e longeva band musicale italiana.

Porta a Porta – Attualità – 23:25. Il programma, giunto alla venticinquesima edizione, vede alla conduzione Bruno Vespa e offre al pubblico novità, avvenimenti della politica e fatti di cronaca.

Rai 2

The rookie – Serie televisiva – 19:40. Serie televisiva americana del 2018 e segue le vicende del protagonista John Nolan, un uomo di quarantacinque anni, che diventa il debuttante più anziano del dipartimento di polizia di Los Angeles.

Mare Fuori 3 – Fiction – 21:20. Terza stagione dell’amata fiction italiana. La serie racconta le vicende dei giovani detenuti dell’immaginario istituto di pena minorile di Napoli. Le vicende si intrecciano con quelle del personale penitenziario.

Stasera c’è Cattelan su Rai 2 – Show – 23:25. Late show con interviste, ospiti, sfide improbabili, musica e dinamiche per non prendersi mai troppo sul serio. Conduce Alessandro Cattelan.

Rai 3

Caro Marziano 2 – Documentario – 20:15. Pdf conduce la seconda stagione del programma che racconta la nostra contemporaneità ad un ipotetico marziano che nel futuro ritrova una capsula del tempo che narra di noi e dei nostri sogni.

Il cavallo e la torre – Politica – 20:40. Condotto dal giornalista Marco Damilano, il programma tratta di temi legati alla politica, all’economi, alla società e alla cultura.

Un posto al sole – Soap opera – 20:50. Storie e vicende degli abitanti del condominio Palazzo Paladini sulla collina di Posillipo, tra il mare di Napoli e il Vesuvio.

Chi l’ha visto? – Attualità – 21:20. Conduce la giornalista Federica Sciarelli, il programma tratta di casi di scomparsa, misteri da risolvere con l’aiuto dei telespettatori e lasciando spazio ad aggiornamenti e grandi inchieste.

Rai 4

Fast foward 7 – Serie televisiva – 19:45. Serie poliziesca con protagonista Angelika Schnell, una detective di successo al dipartimento di polizia di Vienna che risolve i casi grazie alle sue abilità e al suo ottimo intuito.

Criminal Minds 2 – Serie televisiva – 20:35. Serie poliziesca ideata da Jeff Davis. Un gruppo dell’FBI si occupa dell’analisi del comportamento e cerca di risolvere crimini attraverso i profili psicologici di chi li ha commessi.

The voices – Film Horror- 21:20. Un operaio metalmeccanico mentalmente instabile, interpretato da Ryan Reynolds, deve decidere se dare retta al proprio gatto parlante e diventare un assassino, oppure seguire i consigli del cane e continuare una vita normale.

Superdeep – Film Horror – 23:05. Alcuni scienziati registrano delle urla nella stazione di perforazione di Kola, a 12 chilometri sotto la superficie terrestre. Il sito viene chiuso e una squadra viene inviata per scoprire cosa si nasconde nelle profondità della Terra.

Rai 5

Prossima fermata America – Documentario – 20:25. Michael Portillo si sposta attraverso l’America in treno, seguendo la Guida Generale degli Stati Uniti pubblicata da Appleton Editori nel 1879.

Art night – Documentario – 21:15. L’arte in tutte le declinazioni, dalla pittura alla scultura, dalla fotografia all’architettura, dando voce diretta a autori ed esperti italiani e internazionali.

Rock Legends – Documentario – 22:15. Neil Young è il protagonista del format che celebra le pietre miliari del rock e del pop. Attraverso interviste, aneddoti, esibizioni live e videoclip, ripercorriamo la carriera e la vita personale del cantautore canadese.

I Beatles e l’India – Documentario – 23:05. Ricostruzione del celebre soggiorno di John, Paul, George e Ringo insieme ad un entourage di mogli, amici e collaboratori nel subcontinente indiano, dove avrebbero trovato ricchissimi stimoli creativi e spirituali.

Rai Movie

Un turco napoletano – commedia – 19:25. Don Pasquale, un deputato geloso della moglie e delle figlie, decide di assumere un eunuco turco come tuttofare. Felice Sciosciammocca, appena evaso di carcere si sostiuisce all’orientale e porta scompiglio in famiglia.

Il segreto di una famiglia – Film drammatico – 21:10. In seguito alla dipartita del padre, Eugenia torna alla tenuta di famiglia nei dintorni di Buenos Aires dove, con la madre e la sorella, affronta traumi e rancori sopiti da lungo tempo.

Movie Mag – Attualità cinematografica – 23:05. Programma di approfondimento dedicato al mondo del cinema con curiosità, backstage e interviste a attori e registi. Servizi dedicati a festival, novità e successi passati per scoprire insieme il fascino della settima arte.

Il castello di vetro – Film – 23:30. Quattro bambini faticano a crescere in un ambiente sconclusionato, povero, dominato da figure genitoriali disfunzionali che tuttavia amano in modo innegabile i figli. Film diretto da Destin Daniel Cretton, tra gli attori anche Woody Harrelson.

Rai Premium

La porta rossa 1 – Serie televisiva – 19:20. Serie poliziesca ambientata a Trieste cn Lino Guanciale, Valentina Romani, Gabriella Pesino, Elena Radonicich e Pierpaolo Spollon. Intrappolato tra la vita e la morte, il commissario Cagliostro cerca la verità sul suo omicidio e sulle persone che ama.

Stasera tutto è possibile – Show – 21:20. Il comedy show più esilarante della televisione con tanti volti del mondo dello spettacolo che si mettono alla prova con l’unico scopo di rallegrare i telespettatori. Condotto da Stefano De Martino.

Rai Storia

Passato e presente – Programma Storico – 20:30. Dalle storie dell’Impero Romano ai diritti delle donne, dal nazismo ai papi postconciliari, dagli imperi medievale alla decolonizzazione del Nordafrica, dall’Unità d’Italia alla Russia comunista: è un lungo viaggio tra i grandi temi del passato più o meno remoto. Condotto da Paolo Mieli.

Il transatlantico Rex – Documentario – 21:10. La storia del REX, il transatlantico più famoso e ricco di leggenda della marina italiana, la nave che ha rivoluzionato il modo di viaggiare per mare.

Italiani – Documentario – 22:05. Condotto da Paolo Mieli, ripercorre la vita di Carlo Maria Martini, importante profeta del Novecento.

Rai Scuola

I Grandi della Letteratura Italiana – Documentario – 20:00. Un programma da sfogliare come un libro e da “leggere” insieme a Edoardo Camurri per scoprire i grandi autori della letteratura italiana.

Rivoluzioni le idee che hanno cambiato – Documentario – 21:00. In ogni episodio si esplora l’evoluzione del pensiero umano che ha cambiato il modo di agire e pensare anche attraverso alcune delle più importanti scoperte tecnico-scientifiche della storia.

Storie della Scienza – Cultura – 23:00. Programma condotto dal filosofo della scienza Telmo Pievani, con la partecipazione della giornalista scientifica Silvia Bencivelli, che approfondisce come e perché la scienza sia diventata così centrale nel mondo di oggi.

Rai Sport +HD

Serie C – Sport – 20:10. Calcio, Serie C Coppa Italia – Juventus Next Gen Vs Foggia.

SportAbilia – Rubrica – 22:30. Rubrica d’informazione sullo sport disabile, ideata e curata da Lorenzo Roata.

Rai Gulp

Mia & Me – Animazione – 20:15. Mia è una ragazza arrivata in un nuovo collegio. Qui riceve in dono un braccialetto e un libro che hanno il potere di trasportarla in un mondo parallelo, Centopia.

Un medico in famiglia – Fiction – 21:05. Le avventure dell’imprevedibile famiglia Martini capitanata dall’inossidabile Nonno Libero.

Sara e Marti 2 – Serie televisiva – 22:50. Due sorelle adolescenti, Sara e Marti, si trasferiscono da Londra a Bevagna, un piccolo paesino umbro, per seguire il padre. Qui inizia per loro una nuova vita ricca di incontri, scontri, vittorie e delusioni, risate e lacrime, sentimenti contrastanti e complicati, come l’amore.

Rai Yoyo

Mira, Royal Detective – Animazione – 20:05. Nominata per il ruolo di investigatrice reale dalla regina di Jalpur, l’intraprendente Mira affronta mille avventure per risolvere misteri insieme al suo amico, il principe Neel, a cugina Priya e ai buffi Mikku e Chikku.

Peppa Pig – Animazione – 21:15. Peppa, il suo fratellino George, mamma Pig e papà Pig sono una serena famiglia di maialini. Peppa, come tutti i bambini, adora saltellare da una pozzanghera all’altra e si diverte un mondo a giocare insieme alla sua famiglia e ai suoi amici.

Pinocchio and friends – Animazione – 21:45. La magica bottega di Papà Geppetto, un giocattolaio, è la casa di Pinocchio e dei suoi amici, una banda di piccoli, grandi eroi sempre pronta a vivere avventure incredibili.

Shaun vita da pecora – Animazione – 22:00. La vita quotidiana di una piccola fattoria nella campagna inglese. Shaun è una pecora che non segue il gregge e coinvolge gli altri animali in divertenti avventura sempre al limite del disastro.











