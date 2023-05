Stasera in tv 15 maggio 2023/ Programmi Mediaset: U-571 su Iris

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI MEDIASET

Le reti Mediaset propongono ai loro telespettatori una programmazione televisiva dai titoli davvero interessanti per la serata di oggi, lunedì 15 maggio 2023. Stasera in tv in prima serata su Iris andrà in onda il film U-571: si tratta di un film di guerra ed azione di produzione statunitense del 2000, scritto e diretto da Jonathan Mostow. U-571, film vincitore di un Oscar per il miglior montaggio sonoro, narra le vicende di una spedizione militare durante la Seconda guerra mondiale, durante la quale la marina americana deve sottrarre ai tedeschi uno speciale macchinario per le trasmissioni in codice.

Guardiani della galassia vol.2/ Film di fantascienza oggi 15 maggio su Italia 1

Stasera in tv, sempre in prima serata ma questa volta su Italia 1, andrà invece in onda un film di genere azione, fantascienza, avventura e commedia: ci riferiamo a Guardiani della Galassia Vol. 2 (Guardians of the Galaxy Vol. 2), una pellicola del 2017 scritta e diretta da James Gunn. Guardiani della Galassia Vol. 2 è il sequel di Guardiani della galassia (2014): entrambi i film sono ispirati ai personaggi omonimi dei fumetti Marvel Comics. Questa pellicola, prodotta da Marvel Studios e distribuita da Walt Disney Studios Motion Pictures, è la quindicesima del Marvel Cinematic Universe.

Ruby Red III/ Trama del film fantasy oggi 14 maggio su Italia 1

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 15 MAGGIO 2023

Rete 4

21,20 – Quarta Repubblica – Programma tv – Stasera in tv va in onda un nuovo appuntamento con questo talk show dedicato all’attualità politica ed economica, condotto da Nicola Porro. I principali temi affrontati nel corso di questa puntata saranno la protesta degli universitari in tenda contro il caro affitti, un’intervista al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, la nuova proposta dell’UE sugli imballaggi e le polemiche sulla decisione di Roberto Gualtieri in merito alla fascia verde ZTL. Gli ospiti di questa sera saranno: Simona Bonafè, Alessandro Sallusti, Andrea Ruggieri, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, Mario Giordano, Marta Collot e Daniele Capezzone. Non mancheranno le incursioni di Gene Gnocchi.

I pionieri dell'Alaska/ Su Rete 4 oggi 14 maggio il western di Jesse Hibbs

Canale 5

21,20 – L’Isola dei Famosi 2023 – Soap Opera – Stasera in tv immancabile appuntamento con il programma condotto da Ilary Blasi; insieme a lei in studio ci saranno anche gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Nel corso della puntata verrà chiuso il maxi-televoto a cinque tra Fiore Argento, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Helena Prestes e Gian Maria Sainato, che deciderà chi tra questi concorrenti dovrà lasciare l’Isola.

Italia 1

21,20 – Guardiani della Galassia Vol. 2 – Film – I Guardiani devono combattere per mantenere unita la famiglia e svelare i segreti della vera discendenza di Peter Quill.

Italia 2

21,25 – I Griffin – Cartoni animati – Nuovi episodi della serie animata statunitense per adulti, creata da Seth MacFarlane per la Fox nel 1999.

La 5

21,10 – Possession – Una storia romantica – Film – Roland, uno studioso dell’epoca vittoriana, contatta la ricercatrice inglese Maud Bailey per scoprire il mistero legato ad alcune lettere d’amore del poeta vittoriano Randolph Henry Ash.

Iris

21,00 – U-571 – Film – Seconda guerra mondiale. Un segnale di SOS inviato da un sottomarino tedesco in difficoltà sembra essere la chiave di svolta per scardinare il famigerato codice Enigma. La marina statunitense organizza una missione segreta per abbordare il sottomarino nemico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA