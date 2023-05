Stasera in tv 15 maggio/ Programmi Rai: Appaloosa su Rai Movie

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI RAI?

Le reti Rai propongono ai loro telespettatori una programmazione televisiva ricca di titoli degni di nota per la serata di oggi, lunedì 15 maggio 2023. Stasera in tv in prima serata su Rai Movie andrà in onda il film western Appaloosa. Questa pellicola, datata 2008 e diretta, sceneggiata e prodotta da Ed Harris, è basata sul romanzo omonimo, opera dello scrittore Robert B. Parker. Nel cast principale del film Appaloosa ritroviamo lo stesso Harris, ma anche gli attori Viggo Mortensen, Renée Zellweger e Jeremy Irons.

Stasera in tv in prima serata su Rai 1 debutterà invece una nuova serie televisiva, dal titolo Vivere non è un gioco da ragazzi. Opera di Rai Fiction e Picomedia, produttori della già celebre Mare Fuori, questa nuova serie televisiva, diretta dal regista Rolando Ravello, si basa sul romanzo “Il giro della verità”, scritto da Fabio Bonifacci. Vivere non è un gioco da ragazzi, serie tv interpretata dagli attori Stefano Fresi, Nicole Grimaudo e Claudio Bisio, andrà in onda per tre serate su Rai 1, e segue la storia drammatica di un adolescente che finisce nel tunnel dello spaccio di droga, con tutte le tragiche conseguenze che ne seguono.

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI 15 MAGGIO 2023

Rai 1

21,30 – Vivere non è un gioco da ragazzi – Serie tv – Lele, un ragazzo di 17 anni, vive nella periferia di Bologna, ma frequenta un liceo del centro con i figli dei ricchi. Lele inizia a spacciare per guadagnare qualche soldo, ma uno dei suoi “clienti” viene trovato morto: il ragazzo inizia ad essere tormentato dalla sua coscienza, oltre che dalla polizia, che vuole spingerlo a confessare.

Rai 2

21,20 – N.C.I.S.: Los Angeles – Ieri, oggi, domani – L’NCIS affianca l’agente Daisy Van Zant della squadra casi irrisolti nel tentativo di fare luce su un caso di vent’anni prima: la misteriosa sparizione del sottoufficiale di marina Britney Perez, il cui corpo ai tempi era stato ritrovato nelle acque di un lago.

Rai 3

21,20 – Report – Programma tv – Stasera in tv torna l’appuntamento con questo programma di approfondimento condotto da Sigfrido Ranucci. I temi centrali di questa serata saranno: un reportage sullo smaltimento degli pneumatici e la quota ambientale, un servizio contro il consumo di alimenti negativi per la salute umana e un reportage dedicato alle retribuzioni.

Rai 4

21,20 – Robocop – Film – L’obiettivo di OmniCorp, azienda leader nel campo dell’industria robotica, è quello di penetrare il mercato statunitense, dove l’impiego dei suoi droni è finora vietato.

Rai 5

21,15 – Marina Cicogna – La vita e tutto il resto – Film – Questo film vede protagonista Marina Cicogna, la prima produttrice donna ad affermarsi nel mondo del cinema italiano, un settore fino a quel momento interamente maschile.

Rai Movie

21,10 – Appaloosa – Film – L’obiettivo che perseguono Virgil Cole ed Everett Hitch è la piccola cittadina di Appaloosa, nel New Mexico, dove Randall Brag, dopo aver assassinato lo sceriffo, tiene in scacco l’intera popolazione.











