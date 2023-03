Stasera in tv 15 marzo/ Programmi Rai: Il film In the Mood for Love su Rai Movie

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI RAI?

Stasera 15 marzo in tv interessante programmazione per le reti Rai. In onda in prima serata su Rai Movie il film drammatico/sentimentale In the Mood for Love. Si tratta di una pellicola prodotta in Cina e Hong Kong nell’anno 2000, scritta e diretta da Wong Kar-wai. Il film è ispirato a Un incontro (Intersection), romanzo breve dello scrittore Liu Yichang. La trama del film è una storia d’amore universale che si svolge negli anni ’60, durante la progressiva occidentalizzazione di Hong Kong e il crollo degli imperi coloniali, e rappresenta quindi una raffinata metafora del cambiamento irreversibile causato dalle decisioni che prendiamo nella nostra vita. Il film ha riscosso un enorme successo al momento della sua uscita, ricevendo in gran parte recensioni molto positive, e finendo tra i trenta film chiave del primo decennio del XXI secolo.

Stasera 15 marzo in tv su Rai 2 vanno in onda anche la nona e decima puntata della terza stagione della serie televisiva italiana Mare Fuori, che è stata trasmessa su questo canale da metà febbraio e prevede complessivamente 12 episodi. La serie ha riscosso un enorme successo, tanto che i diritti delle prime due stagioni sono stati acquisiti da Netflix. Mare Fuori è stata ideata da Cristiana Farina che, insieme a Maurizio Careddu, è anche co-autrice del soggetto. La serie è stata girata nella base navale della Marina Militare a Napoli.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI OGGI 15 MARZO 2023

Rai 1

21,30 – Tutta un’altra vita – Commedia – Stasera in tv il film con protagonista Enrico Brignano. Il film, diretto da Alessandro Pondi, ruota attorno ad una domanda ben precisa: cosa faresti se il destino ti offrisse la possibilità di diventare un’altra persona per una settimana? La storia è quella di Gianni, un tassista romano con moglie e figli che sogna di cambiare la sua vita monotona. Gianni coglie l’occasione quando una coppia benestante in partenza per le Maldive dimentica le chiavi della villa nel suo taxi: il protagonista si impossessa così della casa, iniziando a vivere il suo sogno e incontrando Lola, che gli sconvolgerà la vita.

Rai 2

21,20 – Mare Fuori – Serie TV – Filippo, ritornato in IPM, è accolto con gioia dai compagni, ma la nuova direttrice vuole rimandarlo a Milano. Cardiotrap ricomincia a comporre brani, e Giulia strappa una promessa a Valentina. Pino riesce a fare pace con Kubra, anche se è sempre più geloso di Dobermann. Silvia e Alfredo, così come Carmine e Rosa, sono sempre più vicini. Edoardo, nascosto a casa di Liz per sfuggire a don Salvatore, fa preoccupare Carmela; Massimo, invece, riesce a intuire cosa gli è successo.

22,30 – Mare Fuori – Serie TV – Milos litiga con Micciarella e Dobermann dopo aver ricevuto una lettera misteriosa. Pino, intanto, aiuta Kubra a scoprire la verità su sua madre e Beppe. Giulia, intanto, raggiunge Valentina in studio per sfruttare la sua possibilità. Nel frattempo, don Salvatore chiede ad Alfredo di aiutarlo a scovare Edoardo.

23,30 – Stasera c’è Cattelan su Rai 2 – Ritorna in seconda serata il late show condotto da Cattelan. Stasera, il conduttore intervisterà l’attore e regista Edoardo Leo, il calciatore Davide Calabria, il ballerino Lorenzo Biagiarelli e gli youtubers The Pills.

Rai 3

21,25 – Chi l’ha visto? – La conduttrice Federica Sciarelli ritorna stasera in tv ad indagare sui casi di scomparsa. La storia di stasera vede protagonista Georgeta, madre di Andreea, una giovane scomparsa un anno fa da Ancona. Successivamente, la drammatica telefonata al 112 in cui il padre di Alice chiede aiuto prima che sua figlia venga uccisa dal fratello.

Rai 4

21,20 – Doppia colpa – Film di mistero, thriller – Joyce, una delle alunne dello stimato professore di filosofia Evan Birch, sparisce improvvisamente. La situazione si aggrava quando spunta fuori un indizio che mette in crisi l’alibi del professore, e così Birch diventa uno dei sospettati principali.

23,05 – La stirpe del male – Film horror, di mistero – Una giovane coppia scopre di aspettare un figlio durante il viaggio di nozze. La donna, però, comincia a comportarsi in modo tutt’altro che normale, e col passare del tempo la situazione diventa sempre più inquietante. L’uomo si rende conto che l’origine della gravidanza è senza dubbio maligna, ed è la premessa dell’imminente arrivo sulla Terra dell’Anticristo.

Rai 5

21, 15 – Art Night – Documentario – Stasera in tv prosegue il viaggio di Art Night alla scoperta dei colori. Al centro di questa puntata ci sarà il colore nero.

22,10 – Rock Legends – Documentario – Stasera il programma propone la storia e il personaggio di Marvin Gaye, che ha segnato indelebilmente il Soul e l’R&B.

Rai Movie

21,10 – In the Mood for Love – Protagoniste del film, ambientato a Hong Kong nel 1962, sono due giovani coppie che iniziano a frequentarsi e a legarsi. Nasce un affiatamento particolare tra Chow e Li Zhen, che diventeranno grandi amici. I due, però, si renderanno presto conto che i loro partner li stanno tradendo, e dovranno quindi sostenersi a vicenda.











