Stasera in tv 16 marzo 2023/ Programmi Rai: il film sci-fi Gravity su Rai Movie

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI RAI

Le reti Rai prevedono una ricca programmazione televisiva per stasera giovedì 16 marzo 2023. Stasera in tv in prima serata su Rai Movie andrà in onda il film sci-fi/thriller Gravity, diretto dal regista Alfonso Cuarón nel 2013. Gravity, che vede nei panni dei protagonisti gli attori Sandra Bullock e George Clooney, ha aperto la 70esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il film è stato acclamato dalla critica, ottenendo ben dieci candidature alle 86esima notte degli Oscar, e giudicandosi infine la bellezza di sette statuette. Il suo incasso al botteghino è stato massiccio: a fine corsa il box office mondiale ha raggiunto più di 716 milioni di dollari.

In prima serata su Rai 2 andrà invece in onda The Gentlemen, film del 2019 scritto e diretto da Guy Ritchie. Si tratta di un film thriller della durata di 113 minuti prodotto negli Stati uniti d’America e nel Regno Unito. La responsabile per la scenografia è Gemma Jackson, mentre i costumi sono stati affidati a Michael Wilkinson e le musiche della colonna sonora sono state composte da Christopher Benstead; il direttore della fotografia è Alan Stewart, e il responsabile del montaggio James Herbert. The Gentlemen è stato distribuito in Italia dalla Leone Film Group e da Prime Video.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI OGGI 16 MARZO 2023

Rai 1

21,30 – Che Dio ci aiuti 7 – Fiction – Stasera in tv i due episodi conclusivi della nota serie televisiva di Rai 1. Azzurra condivide con Suor Teresa le sue scoperte sul passato di Sara; la suora, però, le chiede di non rivelare ciò di cui è a conoscenza. Azzurra non demorde, e Suor Teresa chiama il vescovo, segnalandogli la sua insubordinazione. Sara, intanto, rivive un ricordo traumatico del passato, e scopre che il ragazzo che frequenta, Marco, non si trova ad Assisi per caso.

22,35 – Che Dio ci aiuti 7 – Fiction – Sara viene a conoscenza della tragica notizia di Elia, mentre Suor Teresa avverte i servizi sociali e condanna la decisione presa da Azzurra. Quest’ultima trova conforto in Suor Angela, e prova a perdonare Suor Teresa. Ludo e Cate, ignare di tutto ciò che è successo, si convincono del fatto che Sara ed Emiliano siano destinati a stare insieme, anche se quest’ultimo sta per iniziare un nuovo capitolo della sua vita con Corinna.

Rai 2

21,20 – The Gentlemen – Film thriller – Protagonista del film è Mickey Pearson, un uomo d’affari americano arricchitosi costruendo un impero criminale fondato sulla droga a Londra. Quando decide di ritirarsi e cedere l’attività, si scatenano una serie di complotti da parte dei personaggi coinvolti nel suo giro d’affari, che faranno di tutto per impadronirsi del suo impero.

23,20 – Stasera c’è Cattelan su Rai 2 – Varietà – Torna stasera in tv il noto late show condotto da Alessandro Cattelan. Stasera vedremo come ospiti speciali del programma gli attori Francesco Arca e Arturo Muselli (protagonisti della fiction resta con Me), il comico Fabio Balsamo e la conduttrice Loretta Goggi, che ha recentemente fatto il suo ritorno in tv con Benedetta Primavera.

Rai 3

21,20 – Splendida Cornice – Talk show – Stasera in tv ritorna la conduttrice Geppi Cucciari con il suo people show attento all’attualità.

Rai 4

21,20 – Hawaii Five-0: Il tesoro – Serie TV – Vengono rinvenuti in mare i resti del corpo di Blake Spencer, un subacqueo specializzato nel recupero relitti. Si scopre che Spencer aveva investito tutti i suoi averi in un nuovo progetto, che forse ha a che fare con i galeoni spagnoli ritrovati nel suo appartamento. Si scopre però che i soldi sono falsi, e si sospetta che Spencer sia stato vittima di un omicidio.

22,05 – Hawaii Five-0: Pulizia – Serie TV – La squadra indaga sull’omicidio del coach della squadra di pallavolo di Honolulu State, ucciso in spogliatoio dopo una vittoria importante della sua squadra. L’uomo, a quanto pare benvoluto da tutti, nasconde a casa delle foto compromettenti di alcune giovani componenti della sua squadra. In realtà, si scopre che non è stato lui a fotografare le allieve, anzi stava cercando di proteggerle…

22,50 – Hawaii Five-0: Una buona causa – Serie TV – Stasera in tv il primo crossover tra N.C.I.S. Los Angeles e Hawaii Five-0. Un noto chef locale viene rapinato e perde la vita. Si sospetta, però, che il furto sia solo una copertura per nascondere un omicidio.

Rai 5

21,15 – Tosca – Teatro – Continua la presentazione del Direttore Musicale Riccardo Chailly delle opere teatrali di Giacomo Puccini. Protagonisti della messa in scena sono gli attori Anna Netrebko, Francesco Meli, Luca Salsi, Carlo Cigni, Alfonso Antoniozzi, Carlo Bosi, Giulio Mastrototaro ed Ernesto Panariello.

Rai Movie

21,10 – Gravity – Film sci-fi, thriller – Matt Kowalasky, astronauta, e Ryan Stone, ingegnere, sono impegnati in lavori di routine all’esterno di una stazione spaziale orbitante. I due vengono però investiti da una tempesta di detriti satellitari: la loro navetta ne esce distrutta, e gli astronauti si ritrovano dispersi nello spazio. I due faranno di tutto per tornare sulla Terra.

22,40 – Sputnik – Film sci-fi, thriller – Il film, ambientato in Russia durante gli anni ’80, narra la corsa allo spazio che ha caratterizzato gli anni della Guerra Fredda. Una delle missioni spaziali lanciate in questo periodo torna con un solo astronauta vivo rimasto a bordo. L’uomo rivela di essere il veicolo di un parassita alieno che potrebbe mettere in pericolo l’umanità.











