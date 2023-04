Stasera in tv 17 aprile 2023/ Programmi Rai: Favolacce su Rai 5

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI RAI

Le reti Rai propongono una programmazione televisiva molto ricca per la serata di oggi, lunedì 17 aprile 2023. Stasera in tv in prima serata su Rai 5 andrà in onda Favolacce, un film drammatico e thriller scritto e diretto da Damiano e Fabio D’Innocenzo. Si tratta di una produzione italiana e svizzera datata 2020, che è stata distribuita nelle sale cinematografiche proprio nello sfortunato periodo della pandemia. Favolacce, che vede protagonisti Elio Germano, Barbara Chichiarelli e Gabriel Montesi, è stato presentato in concorso al Festival di Berlino 2020, dove ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura.

Febbre da cavallo - La mandrakata/ Commedia italiana oggi 17 aprile su Rete 4

Stasera in tv su Rai 4 andrà invece in onda un film d’avventura, azione e commedia statunitense: Charlie’s Angels. Si tratta di una pellicola del 2019 scritta e diretta da Elizabeth Banks, e basata sulla serie televisiva Charlie’s Angels, una creazione di Ivan Goff e Ben Roberts. Questo film funge da seguito sia della serie che dei film precedenti, e vede la partecipazione delle stelle Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Elizabeth Banks, Djimon Hounsou, Noah Centineo, Sam Claflin e Patrick Stewart.

Stasera in tv 15 aprile 2023/ Programmi Mediaset: Il mondo perduto su Italia 1

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI OGGI 17 APRILE 2023

Rai 1

21,30 – Il commissario Montalbano – Gli arancini di Montalbano – Serie tv – Stasera in tv verrà trasmessa la replica di Gli arancini di Montalbano, un episodio di una tra le serie tv più amate dagli italiani, il cui protagonista è interpretato da Luca Zingaretti. In questa puntata, il commissario Montalbano si prepara a gustare un prelibato piatto di arancini in occasione della notte di Capodanno. Tuttavia, arriva un intricato caso da risolvere: il commendatore Pagnozzi e sua moglie sono infatti precipitati da un burrone mentre viaggiavano in auto. Potrebbe trattarsi di un incidente, ma c’è qualcosa che non torna: Montalbano scopre che Pagnozzi era un costruttore colluso con la mafia.

Stasera in tv 15 aprile 2023/ Programmi Rai: Il cantante mascherato su Rai 1

Rai 2

21,20 – Napoletano? E famme ‘na pizza! – Teatro – Stasera in tv appuntamento dall’Auditorium Domenico Scarlatti della sede Rai di Napoli con il commediografo e regista Vincenzo Salemme, che porta in scena il “reality del teatro”. Si tratta di uno dei pezzi teatrali più visti negli ultimi anni nel nostro paese.

Rai 3

21,20 – Report – Programma tv – Stasera in tv torna il programma di inchiesta di Sigfrido Ranucci. L’inchiesta di apertura di questa sera è intitolata “C’era una volta Calciopoli”, firmata da Daniele Autieri in collaborazione con Federico Marconi, che tratta del caso Juventus. La seconda inchiesta si intitola invece “L’ereditiera svizzera”, di Manuele Bonaccorsi e Federico Marconi, che vede protagonista il testamento della principessa Marella Caracciolo, moglie dell’avvocato Gianni Agnelli.

Rai 4

21,20 – Charlie’s Angels – Film d’azione, avventura, commedia – L’agenzia investigativa Townsend si è espansa, ingaggiando come spie alcune tra le donne più intelligenti ed impavide del mondo. Townsend si rivolge quindi a Elena Houghlin, ingegnere informatico che ha sviluppato una tecnologia in grado di rivoluzionare il settore energetico, ma che potrebbe rivelarsi un’arma letale.

Rai 5

21,15 – Favolacce – Film drammatico, thriller – Si tratta di una moderna favola dark ambientata nella periferia meridionale di Roma, dove vive una piccola comunità di famiglie, tutte con figli che stanno per diventare adolescenti.

Rai Movie

21,10 – I Comanceros – Film western – Louisiana, 1853. L’avventuriero Paul Regret è ricercato: egli ha infatti ucciso in duello il figlio di un giudice. Egli viene alla fine catturato dal ranger Carter, che è anche sulle tracce di una banda di malviventi molto pericolosa, i Comanceros. Paul Regret riuscirà ad entrare nelle grazie di Carter, e verrà arruolato nei Texas Ranger per sconfiggere i banditi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA