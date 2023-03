Stasera in tv 17 marzo 2023/ Programmi Rai: la seconda puntata di Benedetta Primavera

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI RAI?

Interessante programmazione prevista stasera, venerdì 17 marzo 2023 in tv sulle reti Rai. Su Rai 1 ritorna la conduttrice Loretta Goggi con la seconda delle quattro puntate del suo show Benedetta Primavera, una produzione Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine. Loretta è uno dei volti più conosciuti della televisione italiana: oltre che conduttrice, è infatti anche attrice, ballerina, showgirl, doppiatrice, scrittrice e cantante (la sua canzone Maledetta Primavera, a cui si ispira il nome del programma di Rai 1, è conosciuta a livello internazionale). Al fianco di Loretta Goggi anche stasera ci sarà il duo comico Luca e Paolo. La Goggi racconterà non solo la sua storia, ma anche quella del piccolo schermo italiano.

U2 Songs of Surrender, oggi il nuovo album/ 40 brani della band ri-arrangiati

Sempre in prima serata ma su Rai Movie andrà in onda la commedia E poi c’è Katherine, un film del 2019 diretto dalla regista Nisha Ganatra. Il film è stato presentato in anteprima al Sundace Film Festival sempre nello stesso anno; dopodiché, Amazon Studios ne ha acquistato i diritti di distribuzione per 13 milioni di dollari. Nel cast troviamo come protagonista l’attrice Emma Thompson nei panni della conduttrice Katherine Newbury.

Siae, rompe con Meta: non rinnova la licenza/ Stop a canzoni su Instagram e Facebook

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI OGGI 17 MARZO 2023

Rai 1

21,30 – Varietà – Benedetta Primavera – Stasera in tv la seconda puntata dello show di Loretta Goggi. Sono attesi in studio i seguenti ospiti: Bianca Guaccero, Giorgio Panariello, Morgan, Fiorella Mannoia, Amanda Lear, Ambra Angiolini e Flavio Insinna. Per quanto riguarda le imitazioni, stasera assisteremo a quella esilarante della regina Elisabetta.

Rai 2

21,20 – N.C.I.S.: Morte nel campus – Serie tv – Un giovane aspirante marinaio, allievo di Delilah, moglie di McGee, viene investito da un auto. Il ragazzo ha subito un colpo di calore dovuto all’assunzione di una dose eccessiva di ecstasy. La squadra si vede costretta ad interrogare Delilah per scoprirne di più.

Shakira, Gerard Piqué: "Non mi tocca..."/ L'affondo al tormentone

22,10 – N.C.I.S.: Hawaii – Soluzione estrema – Serie tv – Il sergente Santino, nel tentativo di dimostrare la sua innocenza nel caso dell’omicidio dell’agente Foster, rapisce il capitano Chase. Si scopre che alla vittima, prima di morire, era stato somministrato un potente anestetico paralizzante.

Rai 3

21,35 – Gianni Agnelli, in arte l’avvocato – Documentario – Stasera in tv il documentario che ripercorre la vita, le passioni e le ambizioni del celebre imprenditore e politico italiano.

Rai 4

21,20 – A Score to Settle – Un conto da regolare – Film d’azione, thriller – Il protagonista Frank viene rilasciato per problemi di salute dopo 19 anni trascorsi in carcere per un crimine che in realtà non ha mai commesso. Tornato in libertà, deve scegliere se provare a riallacciare i rapporti con suo figlio o vendicarsi contro coloro che gli hanno rovinato l’esistenza.

23,05 – A Day To Die – Film d’azione, giallo – L’agente di polizia Connolly deve pagare il conto per aver ucciso un rappresentante del cartello: dovrà pagare al criminale Pettis 2 milioni di dollari in 12 ore, altrimenti sua moglie morirà.

Rai 5

21,15 – Ludwig Van Beethoven, Sinfonia n. 6, Pastorale – Musica – Myung-Whun Chung, direttore della Filarmonica della Scala, dirige uno dei capolavori del sinfonismo viennese.

22,00 – Pollini suona Beethoven – Stasera in tv una serata dedicata a due dei più grandi pianisti italiani: Maurizio Pollini e Arturo Benedetti Michelangeli.

Rai Movie

21,10 – E poi c’è Katherine – Film commedia – Katherine Newbury è una celebre conduttrice di late night talk shows. Da qualche tempo, però, la conduttrice è sotto l’accusa di “odiare le donne”: il suo team è infatti composto esclusivamente da uomini. Gli ascolti crollano, e la Newbury comincia a temere per la caduta dell’impero che ha costruito. Decide dunque di introdurre una serie di modifiche per ristabilire la parità di genere all’interno dei suoi uffici.

22,55 – Franny – Film drammatico – Franny è un affascinante milionario che nasconde un segreto. L’unica ragione di vita dell’uomo è la beneficienza: l’uomo sembra deciso ad aiutare la figlia dei suoi più cari amici, ma col passare del tempo diventa sempre più invadente, fino a quando il suo segreto riemergerà dal passato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA