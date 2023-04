Stasera in tv 19 aprile 2023/ Programmi Mediaset: Doctor Strange su Italia 1

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI MEDIASET?

Le reti Mediaset propongono una programmazione televisiva molto interessante per la serata di stasera, mercoledì 19 aprile 2023. Stasera in tv in prima serata su Italia 1 va in onda Doctor Strange, un film di genere azione, fantastico e d’avventura del 2016 diretto e co-scritto da Scott Derrickson. Questa pellicola, che è basata sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics, è stata prodotto dai Marvel Studios, ed è la quattordicesima del Marvel Cinematic Universe. Nei panni del protagonista troviamo l’attore Benedict Cumberbatch.

Stasera in tv in prima serata su Iris andrà invece in onda un film diventato ormai un cult del cinema: L’avvocato del diavolo (The Devil’s Advocate). Si tratta di un film di genere drammatico, thriller e horror del 1997, diretto dal regista Taylor Hackford e ispirato all’omonimo romanzo scritto da Andrew Neiderman. Nei panni dei protagonisti troviamo gli attori Al Pacino, che interpreta John Milton, autore del poema Paradiso perduto, Keanu Reeves, che interpreta Kevin Lomax, e Charlize Theron nei panni di Mary Ann.

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 19 APRILE 2023

Rete 4

21,20 – Controcorrente Prima Serata – Programma tv – Stasera in tv nuovo appuntamento con questo programma di approfondimento giornalistico, spin-off di Controcorrente, condotto da Veronica Gentili.

Canale 5

21,20 – Luce dei tuoi occhi – Seconda stagione – Fiction – Diana, sconvolta dalla sua vera identità, assume delle droghe pesanti, ma viene salvata da Emma ed Enrico. In ospedale, intanto, la storia del furto della bambina è sulla bocca di tutti. Nonostante tutto, Diana sceglie di tornare in Accademia, riaccendendo così la rabbia di Vicky.

Italia 1

21,20 – Doctor Strange – Film d’azione, fantastico, d’avventura – Stephen Strange, un rinomato neurochirurgo, perde la mobilità delle mani dopo un tragico incidente d’auto. Il protagonista si ritrova quindi a cercare una cura presso una misteriosa enclave nota come Kamar-Taj, che si rivela essere molto più che un semplice luogo di guarigione.

Italia 2

21,15 – Lei Iene 2023 – Varietà – Stasera in tv va in onda la replica del programma di intrattenimento italiano condotto da Belen Rodriguez insieme a Max Angioni.

La5

21,10 – Something Borrowed – L’amore non ha regole – Film romantico, commedia – La protagonista Rachel, avvocato, è un’amica fedele ma una donna infelice. Un giorno, dopo essersi ubriacata, finisce a letto con Dex, l’uomo che da sempre ama segretamente. Dex, però, è anche il fidanzato della grande amica Darcy.

Iris

21,00 – L’avvocato del diavolo – Film drammatico, thriller, horror – Kevin Lomax è un giovane e affascinante avvocato di successo. Il protagonista viene notato da John Milton, il capo dello studio legale newyorkese più quotato. Così, Kevin e la moglie Mary Anne traslocano dalla Florida a New York: non sanno, però, che qualcosa di oscuro è all’opera nella grande metropoli.











