Stasera in tv 19 marzo 2023/ Programmi Rai: Su Rai 4 il thriller A Perfect Getaway

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI RAI?

Interessante programmazione televisiva prevista per stasera, domenica 19 marzo 2023 in tv sulle reti Rai. In prima serata su Rai 4 va in onda il thriller del 2009 A Perfect Getaway – Una perfetta via di fuga. Il film, diretto e scritto dal regista David Twohy, è una produzione statunitense della durata di 98 minuti. La pellicola è stata girata tra Porto Rico e le Hawaii, ed è stata distribuita da Universal Pictures. Fanno parte del cast principale gli attori Steve Zahn, Milla Jovovich, Timothy Olyphant, Kiele Sanchez, Marley Shelton, Chris Hemsworth e Anthony Ruivivar.

In prima serata ma su Rai Movie andrà invece in onda la commedia western di produzione italiana Occhio alla penna, film del 1981 diretto dal regista Michele Lupo. Le riprese del film sono state effettuate ad Almeria, in Spagna, al Mini Hollywood, e hanno visto protagonisti gli attori Bud Spencer, Amidou, Joe Bugner, Piero Trombetta, Carlo Reali, Renato Scarpa, Riccardo Pizzuti e Sara Franchetti. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Ennio Morricone, mentre il soggetto e la scenografia sono opera di Sergio Donati.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI OGGI DOMENICA 19 MARZO

Rai 1

21,25 – Resta con me – Serie tv – Stasera in tv la nona puntata della serie televisiva. Alessandro e Paola ritrovano un po’ di armonia durante le pratiche di adozione di Diego, mentre la squadra indaga sul caso del furto delle reliquie di San Ciro. Il colpevole, Daniele Ausiello, viene però misteriosamente investito da un’auto prima di essere catturato.

Rai 2

21,00 – Blue Bloods – Il giustiziere – Serie tv – Sonny organizza il pestaggio di un apparentemente innocente passante. Danny tenta di arrestarlo, ma si scopre che l’uomo, in realtà, è un aggressore seriale. Intanto, un poliziotto fuori servizio disturba il sindaco con domande inopportune, rischiando così il licenziamento. Jamie, nel frattempo, indaga su Eddie e Badillo; i due, infatti, sono sospettati di corruzione.

21,50 – Blue Bloods – Niente è sacro – Serie tv – La lapide di Joe Reagan viene vandalizzata, e Joe, contravvenendo agli ordini, apre le indagini. Danny, intanto, aiuta un ex partner nei guai, mentre Eddie e Badillo indagano su un caso di furto di cani.

Rai 3

20,00 – Che tempo che fa – Programma tv – Stasera in tv torna l’amato programma di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, che vedrà come primo ospite d’eccezione Christian De Sica.

Rai 4

21,20 – A Perfect Getaway – Una perfetta via di fuga – Film thriller – Cliff e Cydney partono per le Hawaii in luna di miele. Durante il viaggio, un’altra coppia si unisce a loro. Tutto sembra perfetto, quando i quattro si imbattono in un caso di omicidio che rischia di trasformare la vacanza in un vero e proprio inferno.

Rai 5

21,15 – Wild Italy 7 – L’antropocene – Documentario – Stasera in tv il documentario scritto e diretto da Francesco Petretti. Al centro della puntata di stasera ci sarà una delle più belle terre d’Italia: la Sardegna.

22,15 – Di là dal fiume e tra gli alberi – Documentario – Protagonista di questa puntata del documentario incentrato sull’Italia sarà la città di Lecce.

Rai Movie

21,10 – Occhio alla penna – Film commedia, western – Protagonisti del film sono un avventuriero senza nome e il suo amico indiano Girolamo. I due giungono a Yucca City, dove il primo viene scambiato per un medico. L’uomo, attratto dalle possibilità di guadagno, decide di restare in città, ma si rende presto conto di dover aiutare la città nella lotta contro il bandito Colorado Slim, poiché lo sceriffo non svolge il suo lavoro.

