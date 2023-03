Stasera in tv 19 marzo/ Programmi Mediaset: Su Canale 5 va in onda lo Show dei Record

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI MEDIASET?

Ricca programmazione televisiva prevista per stasera, domenica 19 marzo 2023, sulle reti Mediaset. Stasera in tv in prima serata su Canale 5 torna in onda Gerry Scotti con l’amatissimo programma Lo Show dei Record, i cui ascolti stanno superando perfino le più rosee aspettative. Stasera 19 marzo si sfideranno due categorie ben precise: gli Strongmen e le Strongwomen, ossia uomini e donne dalla forza fisica sovrumana. Tra le sfide da superare ci sarà quella del “palo grasso”, in cui i concorrenti dovranno arrampicarsi su un palo interamente cosparso di grasso nel minor tempo possibile. Il vincitore, infine, si sfiderà con il campione in carica, Antonino Papa, il quale è imbattuto sin dal 2015.

In prima serata su Iris va invece in onda il film drammatico The Burning Plain – Il confine della solitudine, film del 2008 diretto dal regista Guillermo Arriaga, che si è inoltre occupato anche del soggetto. Il film è stato presentato alla 65esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove ha vinto il Premio Marcello Mastroianni grazie all’interpretazione della celebre attrice Jennifer Lawrence.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI DOMENICA 19 MARZO

Rete 4

21,20 – Zona Bianca – Programma tv – Stasera in tv una nuova puntata del programma di approfondimento e attualità condotto da Giuseppe Brindisi.

Canale 5

21,20 – Lo Show dei Record – Programma tv – Stasera in tv Gerry Scotti conduce Lo Show dei Record, programma che vedrà sfidarsi primatisti provenienti da tutto il mondo, pronti a tutto pur di aggiudicarsi un nuovo Guinness World Record.

Italia 1

20,25 – Le Iene presentano “Inside” – Programma tv – Nuovo programma delle Iene, che racconta con interviste, servizi ed approfondimenti alcune delle storie più seguite e dibattute del programma.

Italia 2

21,15 – The Big Bang Theory – Serie tv – La fibrillazione di Hawking – Wolowitz fa da assistente a Stephen Hawking, momentaneamente a Pasadena per tenere alcune lezioni.

21,40 – The Big Bang Theory – Serie tv – L’impermanenza del celibato – Bernadette si infuria per via di episodi “piccanti” della vita di Howard che vengono rivelati durante il suo addio al celibato.

22,05 – The Big Bang Theory – Serie tv – L’accelerazione del lancio – La data della partenza di Wolowitz per lo spazio viene rimandata, e ciò causa un conflitto con le nozze con la fidanzata Bernadette.

22,35 – The Big Bang Theory – Serie tv – Il riflesso del conto alla rovescia – Bernadette sceglie di voler sposare Wolowitz a tutti i costi prima che il fidanzato parta per lo spazio.

La5

21,10 – Milionario in incognito – Film – Un ricco costruttore decide di iniziare a edificare su un’area destinata ad un parco, ma non tutto va come previsto.

22,55 – Tutte le strade portano a Roma – Film commedia, sentimentale – Maggie è una quarantenne single che vive a New York con la figlia ribelle Summer. Il loro rapporto sembra non avere più alcuna possibilità di riallacciarsi, quando dal passato della donna riemergono due figure per lei fondamentali: Luca, un affascinante scultore, e Carmen, la stravagante nonna.

Iris

21,00 – The Burning Plain – Il confine della solitudine – Film drammatico – Sylvia è una donna apparentemente fredda e distaccata, che nasconde però un cuore ricco di emozioni. Un giorno, uno straniero messicano piomba nella sua vita, obbligandola ad affrontare un passato dimenticato. Per Sylvia inizia quindi un viaggio nel tempo e nello spazio.











