Stasera in tv 20 marzo 2023/ Programmi Mediaset: L’ora più buia su Iris

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI MEDIASET?

Le reti Mediaset prevedono una ricca programmazione televisiva per stasera, lunedì 20 marzo 2023. Stasera in tv in prima serata su Iris andrà in onda il film autobiografico/drammatico L’ora più buia (Darkest Hour), pellicola del 2017 diretta dal regista Joe Wright. Il film narra le vicende del Primo ministro britannico Winston Churchill (interpretato da Gary Oldman, che ha vinto l’Oscar e il Golden Globe per questa sua interpretazione) durante i primi mesi della Seconda guerra mondiale. Oltre all’Oscar di Oldman per miglior attore, il film si è aggiudicato anche un’altra statuetta: quella per il miglior trucco a David Malinowki, Lucy Sibbick e Kazuhiro Tsuji.

Stasera in tv in prima serata su La5 andrà invece in onda Il giardino segreto, film drammatico del 2020 diretto dal regista Mark Munden. Si tratta dell’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1910, opera di Frances Hodgson Burnett. Il film, della durata di 99 minuti, è una produzione inglese, distribuita in italiano da Lucky Red e Amazon Prime Video.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 20 MARZO 2023

Rete 4

21,20 – Quarta Repubblica – Programma tv – Stasera in tv l’approfondimento di Nicola Porro dedicato alla politica, all’economia e all’attualità italiana.

Canale 5

21,20 – Grande Fratello VIP 2022 – Soap Opera – Stasera in tv la quarantatreesima puntata del Grande Fratello VIP, reality show condotto da Alfonso Signorini. Ci saranno in studio anche le opinioniste Sonia Bruganelli ed Orietta Berti, oltre che la portavoce dei commenti provenienti dai social, Giulia Salemi. Il televoto della scorsa puntata ha decretato il secondo finalista (Micol), mentre il televoto della puntata di stasera deciderà il prossimo finalista e anche il prossimo eliminato. I concorrenti ancora in gara sono Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Milena Miconi e Giaele De Donà.

Italia 1

21,20 – Freedom – Oltre il confine – Documentario – Al centro della sesta puntata di stasera: l’Egitto (Antica Biblioteca di Alessandria), l’Emilia Romagna (i fantasmi del castello di Bardi, Parma), il Piemonte (Vicoforte, Cuneo), la Sardegna (Roccia dell’Orso, Palau), la Lombardia (Museo della Scienza e della Tecnica di Milano).

Italia 2

21,25 – American Dad – Cartoni Animati – Hailey e Steve, mentre tentano di raggiungere il centro PPSAT per l’esame, vivono una pericolosa avventura. Intanto, Francine, Stan e Roger si godono una piacevole giornata in centro.

La5

21,10 – Il giardino segreto – Film drammatico – Tutti i membri della famiglia della piccola protagonista Mary sono morti a causa di un’epidemia di colera in India. La ragazzina, estremamente viziata, torna in Inghilterra per vivere con lo zio Archibald Craven nello Yorkshire. Con lei vivono anche il cugino Colin, costretto in sedia a rotelle, e la governante, la signora Medlock. Nella casa, però, si nasconde un giardino segreto.

Iris

21,00 – Lora più buia – Darkest Hour – Film autobiografico, drammatico, di guerra – Il film narra le vicende dei primi mesi della Seconda guerra mondiale dalla prospettiva del Primo ministro britannico, Winston Churchill, che si trova di fronte ad un bivio: tentare di negoziare con la Germania di Hitler, o rimanere fermo sugli ideali di libertà e sui valori della nazione, e far scoppiare così la guerra nel suo Paese.













