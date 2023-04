Stasera in tv 22 aprile 2023/ Programmi Mediaset: Jurassic Park III su Italia 1

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI MEDIASET?

Le reti Mediaset propongono una programmazione televisiva molto ricca per la serata di stasera, sabato 22 aprile 2023. Stasera in tv in prima serata su Italia 1 andrà in onda Jurassic Park III. Si tratta del terzo film del franchise di Jurassic Park, questa volta non più diretto da Steven Spielberg, ma dal regista Joe Johnston. Il film, di genere azione, fantascienza, avventura e thriller, è uscito nelle sale cinematografiche italiane nel 2001, incassando un guadagno complessivo di circa 370 milioni di dollari.

Stasera in tv, sempre in prima serata ma questa volta su Iris, andrà invece in onda il film Il caso Thomas Crawford (titolo originale: Fracture). Si tratta di un film di genere thriller e drammatico datato 2007, una produzione tedesca e statunitense distribuita in italiano da Eagle Pictures. Il caso Thomas Crawford, film diretto dal regista Gregory Hoblit, vede tra i protagonisti nel suo cast principale gli attori Anthony Hopkins, Ryan Gosling, David Strathairn, Rosamund Pike, Embeth Davitz, Billy Burke e Cliff Curtis,

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI SABATO 22 APRILE 2023

Rete 4

21,20 – Sette Giorni – Programma tv – Stasera in tv va in onda il primo appuntamento con il programma di informazione condotto dalla giornalista Elena Tambini.

Canale 5

21,20 – Amici 22 – Il Serale – Programma tv – Stasera in tv nuovo appuntamento con Amici, programma storico condotto di Maria De Filippi. I giovani concorrenti verranno giudicati da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Italia 1

21,20 – Jurassic park III – Film d’avventura, azione, fantascienza, thriller – Il famoso paleontologo Alan Grant viene ingaggiato dai coniugi Kirby per condurli in un tour aereo dell’Isola Sorna, diventata dimora dei dinosauri di John Hammond. Non tutto, però, andrà come previsto.

Italia 2

21,15 – Chucky – Penitenza! – Film horror – Nella speranza di scoprire i piani diabolici delle bambole, Jake propone di fare il lavaggio del cervello a Chucky. Padre Brice, però, dà un ultimatum sulla restituzione di Chucky e punisce Devon per le colpe presunte di Jake. Il lavaggio del cervello cancella la memoria al bambolotto demoniaco, ma gli omicidi nella scuola continuano.

La5

21,10 – Rosamunde Pilcher: Incontro con il passato – Sienna Summer e il fidanzato Oscar, entrambi giovani avvocati, decidono di sposarsi. A ostacolare la loro decisione è l’ex marito di lei, Tyler, che non vuole concederle il divorzio.

Iris

21,00 – Il caso Thomas Crawford – Il protagonista Thomas Crawford, magnate dell’aeronautica, scopre il tradimento della moglie con Rob Nunally, un detective della polizia. Crawford spara alla moglie e confida l’omicidio proprio a Nunally, per poi ritrattare tutto una volta interrogato alla stazione di polizia. Riuscirà la polizia ad arrestare l’assassino?











