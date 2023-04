Stasera in tv 22 aprile 2023/ Programmi Rai: Smetto quando voglio su Rai Movie

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI RAI?

Le reti Rai propongono una programmazione televisiva davvero interessante per la serata di stasera, sabato 22 aprile 2023. Stasera in tv in prima serata su Rai Movie andrà in onda il film Smetto quando voglio – Masterclass. Si tratta di un film del 2017 di genere commedia ed azione, diretto dal regista Sydney Sibilia. Smetto quando voglio – Masterclass, un film di produzione italiana, è il midquel di Smetto quando voglio, pellicola del 2014 diretta sempre dallo stesso regista.

Stasera in tv, sempre in prima serata ma questa volta su Rai 4, andrà in onda il film The Gangster, The Cop, The Devil. Si tratta di una pellicola di genere poliziesco, azione e thriller, una produzione avvenuta in collaborazione tra Corea del Sud e Stati Uniti d’America. The Gangster, The Cop, The Devil, un film datato 2019, è stato diretto da Lee Won-tae, che si è inoltre occupato anche del soggetto e della sceneggiatura. Il produttore di questa pellicola, invece, è il celeberrimo attore, regista, sceneggiatore e produttore Sylvester Stallone.

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI SABATO 22 APRILE 2023

Rai 1

21,25 – Il cantante Mascherato – Show – Stasera in tv va in onda la finalissima di questo show condotto da Milly Carlucci, come sempre accompagnata da cinque investigatori molto speciali: Flavio Insinna, Christian De Sica, Iva Zanicchi, Francesco Facchinetti e Serena Bortone.

Rai 2

21,20 – FBI – Seconda vita – Serie tv – La squadra indaga sulla sparizione di Chloe Rogers, una ragazza di 22 anni rapita mentre si trovava al lavoro. In realtà si scopre che la vera identità della ragazza è quella di Annabelle Collier, rapita all’età di quattro anni e considerata morta fino a quel momento.

22,10 – FBI: International – Talpe – Serie tv – Raines, nel tentativo di cogliere in flagrante un criminale ricercato dall’FBI, si infiltra in un gruppo di rapinatori. Forrester, intanto, è alle prese con il Segretario Dandridge, che l’ha spedito a Varsavia sommergendolo di scartoffie.

Rai 3

21,45 – Quinta dimensione – Il futuro è già qui – Stasera in tv va in onda la seconda puntata della stagione, il cui titolo è La battaglia dei sessi. Questa puntata approfondisce il bisogno primario di unirsi per generare discendenti.

Rai 4

21,20 – The Gangster, The Cop, The Devil – Film poliziesco, azione, thriller – Il film è tratto da una storia vera: quella della disavventura del boss mafioso Jang Dong-soo, vittima dell’agguato di un serial killer che terrorizza la città di Seul. Per salvarsi, il boss mafioso è costretto a collaborare con il detective di polizia Jung Tae-suk, suo nemico giurato.

Rai 5

21,15 – La caduta di Troia – Teatro – Dal Teatro India di Roma, dicembre 2020. La regia televisiva è Marco Odetto, lo spettacolo è una produzione di Compagnia Orsini scritta da Massimo Popolizio.

Rai Movie

21,10 – Smetto quando voglio – Masterclass – Film commedia, azione – Pietro Zinni viene reclutato dall’ispettore Paola Coletti per rimettere in piedi la task force per fermare il dilagare delle smart drugs. Il patto è quello di ottenere una fedina penale pulita agendo nell’ombra.











