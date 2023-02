Stasera in tv 23 febbraio/ Programmi Mediaset: Grande Fratello Vip su Canale 5

MEDIASET, COSA VEDERE IN TV? NON SOLO GF VIP

Ecco la programmazione tv di stasera, Giovedì 23 febbraio, sulle reti Mediaset. Torna in prima serata su Canale 5 alle ore 21:20 Alfonso Signorini al timone del fortunato reality Grande Fratello Vip, giunto ormai alla settima edizione. Il conduttore, al secondo appuntamento settimanale, è come di consuetudine affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, e porterà i telespettatori nella casa più spiata d’Italia per un’attesissima eliminazione. Al televoto infatti quattro volti protagonisti di questa edizione: Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Micol Incorvaia e Nikita Pelizon, e sarà il pubblico da casa a scegliere chi tra loro dovrà rinunciare alla corsa alla vittoria. Per tutti gli appassionati del reality, è possibile seguire sul canale Mediaset Premium la diretta live 24 ore su 24, per rimanere sempre aggiornati.

Su Italia 1 in prima serata il mago più amato del mondo va in onda alle ore 21:20 con il settimo capitolo della saga: Harry Potter e i doni della morte parte 1. Il film, tratto dall’omonimo romanzo di J.K. Rowling è uscito nel 2010 e vede nel cast i memorabili protagonisti della saga di Hogwarts Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Robbie Coltrane e tanti altri attori che hanno fondato il proprio successo grazie alla fortunatissima serie cinematografica.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 23 FEBBRAIO 2023

Rete 4

20:30 – Stasera Italia – Talk Show – Barbara Palombelli conduce la sesta edizione del programma che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e di attualità, moderando gli interventi degli ospiti in collegamento e in studio.

21:20 – Dritto e rovescio – Approfondimento – Torna in prima serata l’approfondimento giornalistico condotto da Paolo Del Debbio per trattare da vicino i temi d’attualità politico-economica che riguardano il paese. Il format, giunto ormai alla quinta edizione, prende spunto dal programma Quinta Colonna.

Canale 5

21:20 – Grande Fratello Vip 2023 – Reality – Alfonso Signorini torna con una nuova puntata del reality più seguito d’Italia. Chi tra Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Micol Incorvaia e Nikita Pelizon dovrà abbandonare definitivamente la casa?

Italia 1

21:20 – Harry Potter e i doni della morte parte 1 – Film fantastico – Voldemort controlla la scuola di Hogwarts e il Ministero della Magia e Harry Potter è l’unico ostacolo che lo separa dalla vittoria finale. Le forze del bene e del male si preparano a una terribile battaglia.

00:15 – In Time – Film di fantascienza – Justin Timberlake è il protagonista della pellicola ambientata nel 2169 dove gli umani sono geneticamente programmati per invecchiare soltanto fino ai 25 anni e dove il tempo diventa una vera e propria valuta.

Italia 2

21:15 – Con gli occhi dell’assassino – Film thriller – Una donna, non convinta dell’ipotesi di suicidio, cerca in tutti i modi di fare luce sulla morte della sorella gemella, ma viene messa in difficoltà dalla malattia genetica di cui è affetta la porta alla graduale cecità.

23:30 – One Piece – Cartoni – Continuano le avventure di Monkey D. Rufy, detto Rubber, il giovane deciso a diventare il Re dei Pirati inizia il suo viaggio alla rotta più difficile del mondo.

La 5

21:10 – Lol pazza del mio migliore amico – Commedia – Lola ha solo diciassette anni e affronta la vita adolescenziale tra la scuola, le incomprensioni a casa, le amicizie e l’amore. Tra i protagonisti del cast Miley Cyrus e Demi Moore.

23:10 – Uomini e Donne – Talk Show – Maria De Filippi aiuta uomini e donne a incontrare e conoscere l’anima gemella, tra incomprensioni, amicizie e sentimenti che vengono raccontati nello studio dai protagonisti.

Iris

21:00 – American gangster – Film thriller – Ambientata negli anni 70, la pellicola racconta la storia di Frank Lucas diventato il più famoso narcotrafficante degli Stati Uniti d’America, instaurando una tratta dalla Thailandia all’America.

00:05 – Hollywood Omicide – Film d’azione – Due detective, interpretati da Harrison Ford e Josh Hartnett, indagano sull’omicidio di quattro rapper e tutto sembra portarli ad accusare un produttore discografico.

Mediaset Extra

21:10 – Grande Fratello Vip 2023 – Reality – Mediaset Premium lascia accesi i riflettori sulla casa più seguita d’Italia, per permettere ai telespettatori più appassionati di seguire i concorrenti nella diretta live 24 ore su 24.

Top Crime

21:10 – Hamburg Distretto 21 – Telefilm – Le vicende del Distretto di Polizia 21 della città di Amburgo, che ogni giorno affronta casi difficili e sconvolgenti.

22:58 – C.S.I. Miami 8 – Telefilm – L’analista forense Horatio Caine grazie al suo intuito e con l’aiuto della sua squadra, incastra i responsabili dei più complessi e intricati omicidi di Miami.

Boing

21:20 – Captain Tsubasa – Cartoni – La serie del giovane calciatore giapponese è tratta dall’omonimo manga e riprende la celebre serie anime del 1983 Holly e Benji, due fuoriclasse.

22:20 – Adventure Time – Cartoni – Il protagonista Finn è un ragazzino che con l’aiuto del suo cane mutaforme Jake, combatte contro i nemici nella Terra di Ooo.

Cartoonito

20:50 – Hey Duggee – Cartoni – I Lupetti sono un gruppo scout che cresce e apprende nuove abilità grazie alle situazioni che si presentano sulla loro strada. Ogni abilità conquistata viene riconosciuta con un distintivo dal capo-scout Duggee.

22:50 – Blue’s clues – Cartoni – La serie di animazione prodotta da Nickelon racconta le avventure di Blue e Josh che assieme ai loro amici cercano di risolvere piccoli misteri.











