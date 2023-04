Stasera in tv 24 aprile 2023/ Programmi Rai: Appuntamento per una vendetta su Rai Movie

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI RAI?

Le reti Rai propongono una programmazione televisiva particolarmente ricca per stasera, lunedì 24 aprile 2023. Stasera in tv in prima serata su Rai Movie andrà in onda Appuntamento per una vendetta (titolo originale: Young Billy Young). Si tratta di un film statunitense del 1969 di genere western, scritto da Heck Allen e diretto dal grande Burt Kennedy. Il film, che prevede una durata complessiva di 89 minuti, è stato prodotto da Talbot-Youngstein Production per la casa di produzione United Artistis, e distribuito in italiano tramite Dear UA.

Stasera in tv, sempre in prima serata ma su Rai Movie, andrà invece in onda Master Z: Ip Man Legacy (titolo originale: Ye Wen wai zhuan: Zhang Tianzhi), un film di genere azione e drammatico del 2018 diretto dal regista Yuen Wo Ping. Questa pellicola, una produzione cinese, cantonese ed inglese, è lo spin off della serie di film di arti marziali Ip Man, che vede protagonista il maestro Cheung Tin-chi (che in questo film è sempre interpretato dall’attore Zhang Jin).

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI OGGI 24 APRILE 2023

Rai 1

21,30 – Il commissario Montalbano – L’odore della notte – Stasera in tv replica di questo episodio che vede protagonista Emanuele Gargano, un finanziere di successo che torna da Milano alla sua terra d’origine per promuovere il risveglio economico. Gargano, però, scompare, insieme ai risparmi di centinaia di anziani e giovani della provincia. Sarà proprio Montalbano ad indagare su questo caso.

Rai 2

21,20 – N.C.I.S.: Los Angeles – Vergogna – Sulla USS Allegiance viene ritrovato impiccato un sottoufficiale in attesa di andare in congedo temporaneo. Si sospetta si tratti di un caso di suicidio.

Rai 3

21,20 – Report – Programma tv – Stasera in tv nuova puntata di Report, il programma televisivo di Sigfrido Ranucci. I titoli delle inchieste di stasera sono: Una rete elettrica per l’Europa, Andate in pace e Segnali divini.

Rai 4

21,20 – Master Z: Ip Man Legacy – Film d’azione, arti marziali – Sconfitto dal maestro Ip Man, Cheung Tin Chi cerca di rifarsi una vita a Hong Kong insieme a suo figlio. L’uomo, però, sarà presto trascinato ancora nei guai dai membri della triade.

Rai 5

21,15 – Il ladro di cardellini – Film drammatico, commedia – Un gruppo stravagante di bracconieri di uccellini è animato dalla passione per cardellini e colombi. Il gruppo, a seguito dell’ennesimo blitz da parte della forestale, decide di tentare il colpo del secolo, progettando la cattura di rarissimi cardellini bianchi dal grande valore commerciale.

Rai Movie

21,10 – Appuntamento per una vendetta – Film western – Stasera in tv va in onda questo film western con protagonista Ben Kane, pacifico sceriffo alla ricerca dell’assassino di suo figlio. Egli si imbatte in Billy Young, che rischia il linciaggio per aver sparato ad un prepotente. Kane salva Young, gli insegna il mestiere di sceriffo e, finalmente, trova l’assassino di suo figlio.











