Stasera in tv 24 marzo 2023/ Programmi Mediaset: Il Padrino, Parte III su Iris

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI MEDIASET?

Interessante programmazione televisiva proposta stasera, venerdì 24 marzo, in tv dalle reti Mediaset. Stasera in tv in prima serata su Iris andrà in onda Il Padrino Parte III (Epilogo), il capolavoro del regista Francis Ford Coppola, terza parte della trilogia che vede protagonista la famiglia Corleone. Il film è interpretato da Al Pacino, Andy Garcia, Talia Shire, Diane Keaton e Sofia Coppola, ed è stato candidato a ben 7 premi Oscar. Il film in onda stasera è una nuova versione ufficiale risalente all’anno 2020: infatti, in occasione del trentesimo anniversario dell’uscita nelle sale della pellicola, il regista Coppola ha modificato e restaurato la versione originale del film, definendo il risultato “una conclusione più appropriata per la trilogia”.

Stasera in tv in prima serata su La5 andrà in onda il film drammatico/sentimentale Qualcosa di personale, una pellicola del 1996 diretta dal regista Jov Avnet. Qualcosa di personale è una produzione statunitense della durata di 124 minuti, distribuita in Italia da Cecchi Gori. Il film ha ricevuto una candidatura ai premi Oscar, ai Golden Globes e anche ai Grammy Awards del 1997 per la miglior canzone (Because You Loved Me) a Diane Warren.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 24 MARZO 2023

Rete 4

21,20 – Quarto Grado – Stasera in tv nuovo appuntamento con il programma di approfondimento giornalistico condotto da Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi.

Canale 5

21,20 – Felicissima Sera – All Inclusive – Varietà – Pio e Amedeo tornano alla guida del loro show, in onda stasera in prima serata su Canale 5. Gli ospiti di questa prima grande serata saranno la conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin, la conduttrice Michelle Hunziker, la showgirl Giovanna Civitillo, e poi i cantanti Elisa, Zucchero e Gigi D’Alessio.

Italia 1

21,20 – Homefront – Film d’azione, thriller – Protagonista del film è l’ex agente della DEA Phil Broker, che sta vivendo un periodo professionalmente e personalmente molto difficile. Egli, infatti, ha da poco sofferto la morte della moglie, e come se non bastasse un’operazione importante non è andata come previsto. Nel tentativo di ricostruire una vita serena per sua figlia Maddy, Phil decide di trasferirsi in una tranquilla cittadina, che inizialmente sembra un vero e proprio paradiso. Dietro si nasconde però un vero e proprio inferno, e i demoni riemergono dal passato di Broker.

Italia 2

21,15 – The Hunt – Film d’azione, thriller – Dodici sconosciuti si risvegliano in una radura senza sapere dove si trovino o come ci sono arrivati. Lo scopriranno ben presto: il gruppo è infatti vittima di un sadico gioco di caccia organizzato dai membri di un gruppo elitario che si nasconde nel dark web: essi sono proprio gli “animali” da cacciare. Crystal, una delle prede, ha intenzione di combattere e giocarsi tutte le sue carte.

La5

21,10 – Qualcosa di personale – Film drammatico, sentimentale – protagonista di questo film che andrà in onda stasera in tv su la5 è l’ambiziosa Sally Water, che sogna di diventare una star del giornalismo televisivo. Proprio per questo motivo, la ragazza si trasferisce a Miami dal Nevada, dove troverà un mentore nell’anziano caporedattore Warren Justice, il quale, oltre che del suo talento, si innamora anche di lei.

Iris

21,00 – Il Padrino Parte III – Epilogo – Film drammatico, giallo – Il protagonista Don Michael Corleone, affetto da gravi problemi di salute, decide di ripulire i suoi affari ed instaurare una pacifica convivenza con le altre famiglie di New York. Egli trova un degno erede del suo impero criminale nel nipote Vincent, figlio di suo fratello Sonny. Il grande boss, però, sarà costretto a scendere nuovamente in campo in seguito ad una serie di eventi.











