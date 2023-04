Stasera in tv 25 aprile 2023/ Programmi Mediaset: È complicato su La5

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI MEDIASET?

È prevista una programmazione televisiva molto interessante per stasera, martedì 25 aprile 2023, in onda sulle reti Mediaset. Stasera in tv in prima serata su La 5 andrà in onda il film È complicato (titolo originale: It’s Complicated). Si tratta di una pellicola di genere commedia, sentimentale e drammatica datata 2009, diretta dalla regista Nancy Meyers, che si è occupata anche della sceneggiatura di questo film. Tra gli interpreti principali del film È complicato figurano gli attori Meryl Streep, Alec Baldwin e Steve Martin.

Stasera in tv in prima serata su Italia 2 andrà invece in The Divergent Series – Allegiant. Si tratta di un film di genere azione, avventura, sentimentale e fantascienza del 2016 diretto dal regista Robert Schwentke, sequel del film Insurgent e trasposizione cinematografica della prima parte del romanzo Allegiant (opera della scrittrice Veronica Roth). Allegiant è il terzo capitolo di questa saga cinematografica distopica postapocalittica che vede protagoniste le giovani star Shailene Woodley e Theo James.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 25 APRILE 2023

Rete 4

21,20 – Fuori dal coro – Programma tv – Stasera in tv nuovo appuntamento con Fuori dal coro, programma di approfondimento condotto da Mario Giordano. I temi di discussione previsti per questa puntata sono: le polemiche sulla Festa della Liberazione, le difficoltà economiche degli italiani causate dal caro asili, dagli stipendi bassi e dalle pensioni svalutate, e un reportage sulla sicurezza.

Canale 5

21,20 – Luce dei tuoi occhi – Seconda stagione – Fiction – Emma trova un braccialetto di Diana proprio nel luogo dove sembra esserci stato un omicidio: Diana diventa quindi la sospettata principale. Miranda accusa ingiustamente la figlia di Emma di essere coinvolta nel delitto. La Novack, sempre più innamorata di Enrico, non vuole collaborare con l’étoile.

Italia 1

21,20 – Le Iene 2023 – Varietà – Stasera in tv appuntamento con il programma di intrattenimento condotto da Belen Rodriguez insieme ai comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Protagonisti di questo servizio di Filippo Roma saranno il tecnico Luciano Spalletti e l’ex capitano della Roma Francesco Totti.

Italia 2

21,15 – The Divergent Series: Allegiant – Film d’azione, avventura, fantascienza, sentimentale – La città di Chicago è sull’orlo di una guerra civile. I protagonisti Tris, Quattro, Cristina, Peter, Tori e Caleb si avventurano per la prima volta fuori dalla città murata, dove si imbattono in un deserto tossico, il Fringe. Essi vengono tratti in salvo e presi in custodia dal Dipartimento di Sanità Genetica, guidato da David. Le loro convinzioni vengono qui confutate, e Tris e Quattro dovranno rapidamente decidere di chi fidarsi: tutta l’umanità è infatti in pericolo, e Tris sarà costretta a fare scelte impossibili per sopravvivere.

La5

21,10 – È complicato – Film romantico, commedia – Jane, madre di tre figli, gestisce un ristorante a Santa Barbara. La donna ha mantenuto un ottimo rapporto con l’ex marito, e i due si ritroveranno di nuovo insieme in occasione della laurea di uno dei figli: peccato che ormai Jake sia risposato con la giovane Agnes.

Iris

21,00 – Passaggio di notte – Film western – Un funzionario delle ferrovie cerca di salvare le paghe degli operai da una banda di assalitori del treno. Tra i banditi c’è anche suo fratello, il quale, morendo, si redime.











