Stasera in tv 25 aprile 2023/ Rai: Tina Anselmi – Una vita per la democrazia su Rai 1

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI RAI?

È prevista una programmazione televisiva particolarmente ricca per stasera, martedì 25 aprile 2023, in onda sulle reti Rai. Stasera in tv in prima serata su Rai 1, proprio in occasione della ricorrenza di oggi, la Festa della Liberazione, andrà in onda il film Tina Anselmi – Una vita per la democrazia. Il film, diretto da Luciano Manuzzi, racconta la vita di Tina Anselmi, partigiana sedicenne, sindacalista in difesa delle operaie e prima donna ministra in Italia. Una delle sue frasi più celebri, che riassume il significato di questa pellicola a lei dedicata, è “Se vuoi cambiare il mondo devi esserci”.

Stasera in tv in prima serata su Rai Movie andrà invece in onda il film Millennium – Uomini che odiano le donne (titolo originale: Man som hatar kvinnor). Si tratta di una pellicola svedese e danese del 2009, diretta dal regista Niels Arden Opev. Millennium – Uomini che odiano le donne si basa sull’omonimo best seller dello scrittore e giornalista svedese Stieg Larsson. Questa pellicola, di genere thriller, prevede una durata complessiva di 180 minuti per la sua versione integrale.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI OGGI 25 APRILE 2023

Rai 1

21,30 – Tina Anselmi – Una vita per la democrazia – Film biografico, storico – Tina Anselmi, protagonista del film, a 16 anni viene portata insieme ai suoi compagni di classe a vedere 31 uomini impiccati dai tedeschi. È proprio questo avvenimento a farle capire che per cambiare il mondo non bisogna restare a guardare: bisogna agire. Questo la spinge ad entrare nella Resistenza a soli 16 anni, e poi, nel dopoguerra, comincia la sua nuova avventura nel sindacato. La condizione delle donne in Italia comincia a diventare la sua preoccupazione principale, e nasce così l’idea di quella che diventerà la Commissione per le Pari Opportunità. Il film continua ripercorrendo le tappe principali della vita di Tina Anselmi, fino ad arrivare al momento in cui ella divenne ministra.

Rai 2

21,20 – Dalla strada al palco – Programma tv – Stasera in tv va in onda il penultimo appuntamento con questo show condotto da Nek, che vede protagonisti gli artisti di strada. Gli ospiti di questa puntata sono Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Rai 3

21,20 – #cartabianca – Programma tv – Stasera in tv nuovo appuntamento con il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer. Gli argomenti affrontati nella puntata di oggi sono l’Anniversario della Liberazione d’Italia, la guerra in Ucraina, il Pnrr e l’operato del governo Meloni.

Rai 4

21,20 – Tomb Raider – Film d’azione, avventura – Lara Croft, 21 anni, non è pronta ad affrontare la morte del padre, e per questo si rifiuta di prendere in mano le redini dell’impero lasciatole dal genitore. Quando Lara si decide infine ad affrontare i propri fantasmi, ecco che trova una registrazione, effettuata proprio dal padre, in cui le si chiede di distruggere ogni documentazione. La ragazza deciderà quindi di indagare più a fondo sulla questione.

Rai 5

21,15 – Loving Vincent – Film drammatico, giallo – n onda stasera in tv il lungometraggio scritto e diretto da Dorota Kobiela e Hugh Welchman. Il film, interamente dipinto su tela, racconta la storia di Vincent Van Gogh.

Rai Movie

21,10 – Millennium – Uomini che odiano le donne – I due protagonisti di questo film, il giornalista Mikael Blomkvist e l’investigatrice Lisbeth Salander, sono alle prese con le indagini sulla scomparsa del nipote del ricco industriale svedese Henrik Vanger.











