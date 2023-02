Stasera in tv 25 febbraio/ Programmi Rai: Finale Tale e Quale Show Sanremo su Rai 1

Vasta programmazione in onda oggi Sabato 25 febbraio sui canali Rai. La prima serata di Rai 1 è condotta da Carlo Conti che torna con lo show Tale e Quale, in una puntata dedicata al Festival della musica Italiana. I concorrenti VIP trasformati nelle più celebri icone musicali si sfidano tra loro ripercorrendo tutti i più grandi successi che hanno fatto la storia di Sanremo. L’omaggio al Festival è uno speciale di due puntate, con il primo appuntamento andato in onda Sabato 18 febbraio. La giuria, composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Leonardo Pieraccioni avrà come di consueto un quarto giudice a sorpresa e proclamerà il campione di “Tale e Quale Sanremo 2023”. Su Rai 2 la serata è riservata interamente al Telefilm F.B.I. con la quinta stagione in prima serata, seguita poi alle 22:10 dalla seconda edizione di F.B.I. International che vede la squadra girare il mondo per neutralizzare le più pericolose minacce che mettono in pericolo i cittadini americani. Su Rai Premium infine vanno in onda le repliche delle due grandi fiction di successo targate Rai. Alle 21:20 Elena Sofia Ricci torna con Che Dio ci aiuti 7, mentre in seconda serata alle 23:25 va in onda Resta con me, la nuova serie drammatica che ha come protagonisti Francesco Arca e Laura Adriani.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI OGGI 25 FEBBRAIO 2023

Rai 1

21:25 – Tale e Quale Show Sanremo – Show – Carlo Conti conduce la sfida canora in cui i concorrenti si trasformano nelle icone musicali ripercorrendo i successi di Sanremo.

Rai 2

21:20 – F.B.I. 5 – Telefilm – La città di New York è tenuta al sicuro dalla squadra dell’FBI, grazie alle abilità degli agenti e agli strumenti messi a loro disposizione.

22:10 – F.B.I. International 2 – Telefilm – Continuano le avventure della squadra speciale dell’FBI incaricata di trovare e neutralizzare le più pericolose minacce contro i cittadini americani in giro per il mondo, ovunque esse si trovino.

Rai 3

21:45 – Sapiens Un solo pianeta – Approfondimento – Mario Tozzi, ricercatore del CNR prova a rispondere alle domande sull’uomo, sullo spazio, sulla terra, sulla natura e soprattutto sul futuro dei Sapiens.

Rai 4

21:20 – Kill Chain – Film d’azione – Due sicari si scontrano nella notte in un fatiscente albergo gestito da un uomo misterioso e da una seducente donna. Nessuno è realmente chi dice di essere.

22:55 – Hannibal Lecter Le origini del male – Film Horror – Un giovane ragazzo assiste all’omicidio della propria famiglia e si dedicherà da quel momento solo alla propria vendetta. Finche l’FBI non si metterà sulle sue tracce.

Rai 5

21:15 – Es iz Amerike! – Teatro – Il grande artista Joni Ovadia ripercorre con ironia e competenza, attraverso il canto e il racconto uno dei più fertili incontri di culture mai avvenuto nella storia.

00:00 – Personaggi in cerca d’attore – Cultura – Giovani attori emergenti raccontano la propria vita e i personaggi che hanno interpretato. Nella puntata, spazio al ventiquattrenne Riccardo De Rinaldis conosciuto per le serie tv “Doc, nelle tue mani” e “Don Matteo”.

Rai Movie

21:10 – Ricordati di me – Film Drammatico – Il film diretto da Gabriele Muccino e uscito nel 2003 vede un cast d’eccezione con Fabrizio Bentivoglio, Laura Morante, Silvio Muccino, Monica Bellucci e Nicoletta Romanoff. Nello stesso anno ha vinto tre Nastri d’argento tra cui il riconoscimento a Monica Bellucci come Migliore attrice non protagonista

23:20 – Mine vaganti – Film Commedia – Una famiglia borghese deve fare i conti con la difficoltà di due fratelli nel parlare apertamente della propria omosessualità. Nel cast Riccardo Scamarcio, Alessandro Preziosi, Elena Sofia Ricci e tanti altri attori di successo.

Rai Premium

21:20 – Che Dio ci aiuti 7 – Fiction – Suor Angela è una bizzarra sorella che cerca di aiutare i personaggi che arrivano al convitto a risolvere i loro problemi, ma si ritrova puntualmente coinvolta nelle varie vicende.

23:25 – Resta con me – Serie TV – Rai Premium propone la replica della nuova serie con Francesco Arca che racconta la vicenda di un brillante Vicequestore di Napoli che vede cambiare repentinamente la propria vita personale e lavorativa.

Rai Storia

21:10 – Padre e figlio – Film Drammatico – Corrado vive a Genova e nonostante il rapporto con il figlio Gabriele sia dettato dall’incomprensione vuole ristabilire a tutti i costi un contatto sincero con lui.

22:40 – La nave dolce – Documentario – Nel 1991 una nave proveniente dall’Albania arriva nel porto di Bari con più di 18 mila profughi alla ricerca di una vita migliore. Nel documentario vengono raccolte le voci dei clandestini e di chi quel giorno li ha accolti e aiutati.

Rai Scuola

21:00 – Progetto Scienza Newton – Culturale – Il programma, condotto da Davide Coero Borga tratta i temi della sostenibilità ambientale e dell’innovazione scientifica.

22:50 – Progetto Scienza Verso il futuro – Approfondimento – La conduttrice Silvia Bencivelli si addentra nelle ricerche di oltre 25 paesi, che stanno influenzando il futuro dell’umanità.

Rai Sport +HD

20:20 – Pallavolo Femminile, Serie A1, Firenze Vs Vallefoglia – Sport – Firenze e Vallefoglia si affrontano nella 20ª giornata di Campionato.

22:55 – L’uomo e il Mare – Sport – La rubrica, condotta dal giornalista Giulio Guazzini è dedicata al mare e ai suoi valori, riscoperti grazie alle testimonianze e ai racconti di tanti protagonisti.

Rai Gulp

21:05 – 100 per cento Coco – Film – Coco è una giovane adolescente che sogna di diventare una stilista, ma la scuola non è facile per chi si veste in un modo originale come lei perchè spesso viene presa in giro dagli altri.

22:30 – Mister Link – Film d’animazione – Sir Lion Frost è un esploratore di creature mitiche alla ricerca della leggendaria valle di Shangri La nell’Himalaya ed è accompagnato nell’avventura da uno Sasquatch che cerca di ricongiungersi con i suoi simili.

Rai Yoyo

21:25 – Nocedicocco, il piccolo drago – Film d’animazione – Il piccolo drago che non sa volare viene incaricato di sorvegliare l’erba del fuoco, ma l’arrivo di un vitellino scatena una serie di avventure che il protagonista dovrà cercare di affrontare per risolvere la situazione.

22:00 – Shaun, Vita da Pecora – Cartoni – La pecora Shaun trascina in divertenti avventure tutte le sue compagne, sfiorando sempre il disastro.











