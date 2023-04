Stasera in tv 26 aprile 2023/ Mediaset: Il curioso caso di Benjamin Button su Iris

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI MEDIASET?

Le reti Mediaset propongono ai loro telespettatori una programmazione televisiva molto interessante stasera, mercoledì 26 aprile 2023. Stasera in tv in prima serata su Iris andrà in onda Il curioso caso di Benjamin Button (The Curious Case of Benjamin Button), un film di genere drammatico, sentimentale e fantastico datato 2008. Questa pellicola, diretta dal regista David Fincher, è basata sul racconto breve omonimo di Francis Scott Fitzgerald, ed è stato candidata per ben tredici premi Oscar, di cui ne ha vinti tre. Nel film troviamo protagonisti Brad Pitt e Cate Blanchett.

Ferruccio Anselmi e Norma Ongarato, chi sono i genitori di Tina Anselmi/ Mamma casalinga, papà…

Stasera in tv, sempre in prima serata ma questa volta su Italia 1, andrà in onda La rivolta delle ex (titolo originale: Ghosts of Girlfriends Past), una commedia di genere fantastico e sentimentale del 2009, diretta dal regista Mark Waters. Questa pellicola è una rilettura in chiave moderna di uno dei capolavori di Dickens, ormai diventato un classico di tutti i tempi: Canto di Natale. Nel cast principale troviamo Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Michael Douglas e Breckin Meyer.

Stasera in tv 25 aprile 2023/ Rai: Tina Anselmi – Una vita per la democrazia su Rai 1

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 26 APRILE 2023

Rete 4

21,20 – Controcorrente prima serata – Programma tv – Stasera in tv nuovo appuntamento con il talk show condotto da Veronica Gentili. Anche questa sera gli argomenti principali riguarderanno la politica italiana, l’attualità, l’economia, la guerra, l’immigrazione, il caro vita e molti altri temi che stanno a cuore agli italiani.

Canale 5

21,00 – Coppa Italia 2022/2023: Inter – Juventus (dallo stadio Meazza, semifinale di ritorno) – Sport – Partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia Inter – Juventus. La partita è arbitrata dall’arbitro Doveri.

Stasera in tv 25 aprile 2023/ Programmi Mediaset: È complicato su La5

Italia 1

21,30 – La rivolta delle ex – Film Commedia, sentimentale, fantastico – Il protagonista, il fotografo Connor Mead, è un donnaiolo che vuole dissuadere il fratello Paul dal sposarsi. La notte prima della cerimonia, Connor riceve in sogno la visita di tre “spiriti”: quelli delle sue ragazze passate, presenti e future: riusciranno queste visioni a far cambiare idea (e vita) al nostro protagonista?

Italia 2

21,15 – Le Iene 2023 – Varietà – Stasera in tv va in onda la replica de Le Iene, programma di intrattenimento italiano condotto da Belen Rodriguez insieme ai comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Filippo Roma tenterà con il suo servizio di riappacificare Luciano Spalletti e Francesco Totti.

La 5

21,10 – Il grande cuore di Clara – Film – Il protagonista, il giovane David, si ritrova solo, poiché i genitori sono troppo occupati a litigare. Solo la governante Clara si accorge di questa situazione, e tenterà a tutti i costi di risolverla.

Iris

21,00 – Il curioso caso di Benjamin Button – Film drammatico, sentimentale, fantastico – Questa pellicola narra la genesi esistenziale di un uomo che, nascendo adulto, ringiovanisce. Questa atipica cronologia di vita sconvolgerà il senso e le esperienze che Benjamin Button si ritrova a vivere, ed in particolar modo la sua storia d’amore con Daisy, la donna che ama.













© RIPRODUZIONE RISERVATA