Stasera in tv 26 aprile 2023/ Programmi Rai: Closer su Rai Movie

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI RAI?

Le reti Rai propongono ai loro telespettatori una programmazione televisiva davvero ricca per stasera, mercoledì 26 aprile 2023. Stasera in tv in prima serata su Rai Movie andrà in onda il film Closer. Si tratta di una pellicola di genere drammatico datata 2004, diretta dal regista tedesco naturalizzato statunitense Mike Nichols. Il cast principale di Closer, una pellicola ispirata all’omonima opera teatrale scritta da Patrick Marber, è composto dagli attori Jude Law, Natalie Portman, Julia Roberts e Clide Owen.

Stasera in tv, sempre in prima serata ma questa volta su Rai 1, andrà in onda la pellicola Torno indietro e cambio vita. Si tratta di un film italiano del 2015 di genere commedia e fantastico, diretto dal regista italiano Carlo Vanzina. Questa pellicola è anche il remake di Bis-Ritorno al passato, un film francese uscito nello stesso anno. La commedia italiana Torno indietro e cambio vita, distribuita da 01 Distribution, può vantare le meravigliose interpretazioni degli attori Raoul Bova e Ricky Memphis.

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI 26 APRILE 2023

Rai 1

21,30 – Torno indietro e cambio vita – Film – I protagonisti di questo film sono due amici di vecchia data, Marco e Claudio. Marco ha una vita apparentemente perfetta, fino a quando la moglie non decide di lasciarlo. Fortunatamente, al suo fianco rimane Claudio, al quale l’amico confessa di voler tornare indietro nel passato fino ai tempi del liceo per cambiare tutto. Come per magia, i due amici si ritrovano improvvisamente negli anni ’90, pronti a rivivere la loro adolescenza.

Rai 2

21,20 – Cuori e delitti – Fidanzamento con omicidio – Angie Dove è la protagonista di questa serie di film crime/romance. La donna è una match maker che decide di investigare sulla morte di Emma, uccisa durante la sera della festa di fidanzamento con Aaron, amico di Angie. Era stata proprio la presentatrice a farli conoscere grazie al suo programma di match making.

Rai 3

21,25 – Chi l’ha visto? – Programma tv – Stasera in tv torna l’appuntamento con Federica Sciarelli e il suo programma fatto di misteri, scomparse e cold case. Al centro della puntata di questa sera ci sono il delitto di Marzia Capezzuti e la truffa del finto incidente.

Rai 4

21,20 – Candyman – Film – Anthony è un artista talentuoso che vive a Chicago nel quartiere Cabrini-Green. L’artista è affascinato dalla leggenda di Candyman, l’oscura presenza che uccide brutalmente chi lo evoca pronunciando cinque volte il suo nome in uno specchio. Anthony scopre molto presto che questa leggenda è fin troppo reale…

Rai 5

21,15 – Art Night – Documentario – Stasera in tv nuova puntata di questo documentario che propone una riflessione sul rapporto tra arte e natura, e spiega come gli artisti contemporanei affrontino il cambiamento climatico. Documentario di Monica Taburchi.

Rai Movie

21,10 – Closer – Film – Questo film vede protagonisti Daniel, di professione scrittore, Alice, ex spogliarellista, Anna, fotografa, e Larry, dermatologo. I quattro si incastrano in una rete amorosa fatta di sbandate, riconquiste ed infatuazioni. Film tratto dall’omonima pièce teatrale di Patrick Marber.











