Stasera in tv 27 aprile 2023/ Programmi Rai: Con Air su Rai 2

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI RAI?

È prevista una programmazione televisiva molto interessante per la prima serata di oggi, giovedì 27 aprile 2023, in onda sulle reti Rai. Stasera in tv in prima serata su Rai 2 andrà in onda Con Air, un film di genere azione e thriller del 1997 diretto dal regista Simon West. Questa pellicola, una produzione statunitense di Jerry Bruckheimer, vede protagonisti i grandi attori Nicolas Cage, John Cusack e John Malkovich. Con Air fu nominato ai Premi Oscar del 1998 per la miglior canzone (How Do I Live) e per il miglior sonoro.

Stasera in tv in prima serata su Rai Movie andrà invece in onda un film di genere avventura, azione, fantascienza e thriller: si tratta di Alita – Angelo della battaglia (titolo originale: Alita: Battle Angel). Questa pellicola, una produzione inglese e spagnola datata 2019, è stata diretta dal regista Robert Rodriguez, ed è l’adattamento cinematografico del manga giapponese omonimo, opera dello scrittore Yukito Kishiro (1990-1995). La distribuzione in italiano di questo film è avvenuta grazie a 20th Century Fox.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI OGGI 27 APRILE 2023

Rai 1

21,30 – Un passo dal cielo 7 – Fiction – Manuela e Vincenzo indagano sul caso di un ragazzo colpito da una pallottola vera durante una rievocazione della Grande Guerra. I due scoprono una vicenda familiare parecchio intricata e dolorosa. Huber, intanto, viene cacciato di casa dalla moglie per ragioni misteriose, mentre Carolina deve gestire il ritorno della ex di Vincenzo, Eva, l’organizzazione del matrimonio e un segreto che fatica a mantenere tale.

Rai 2

21,20 – Con Air – Film – Un gruppo di detenuti viene trasferito in un carcere di massima sicurezza; sullo stesso volo c’è anche Cameron Poe, appena uscito di prigione, il quale desidera solamente ritornare dalla sua famiglia. Cyrus Grissom, però, scatena una rivolta e, insieme ai criminali suoi complici, prende il controllo dell’areo.

Rai 3

21,20 – Indovina chi viene a cena – Programma tv – Stasera in tv torna il programma di inchiesta di Sabrina Giannini sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare. Il titolo della puntata trasmessa stasera è “Il cavallo di Troia”: l’inchiesta indagherà sul legame nascosto tra i cavalli e gli allevamenti di suini nel nostro paese.

Rai 4

21,20 – Hawaii Five 0 – Nella rete – Serie tv – McGarrett, finalmente, riesce a catturare Wo Fat durante un raid delle forze speciali, ma scopre che la Yazuka ha già elaborato un piano per eliminarli entrambi.

22,05 – Hawaii Five 0 – La scelta – Serie tv – Il team indaga sul caso della morte di Fryer, ucciso durante un agguato. Max, testimone della sparatoria, riferisce che l’assassino è una donna. Kono e Malia, intanto, vengono prese in ostaggio, e Chin si ritrova a scegliere chi salvare.

22,45 – Hawaii Five 0 – La festa della mamma – Serie tv – Il team è deciso a rintracciare Wo Fat e Delano per fargli pagare l’omicidio di un membro così importante della famiglia Five 0.

Rai 5

21,15 – Turandot – Teatro – Stasera in tv verrà trasmessa la Turandot di Giacomo Puccini in scena al Teatro dell’Opera di Roma. Lo spettacolo, diretto da Oksana Lyniv, segna il debutto all’opera di Ai Weiwei.

Rai Movie

21,15 – Alita – Angelo della Battaglia – Film – Dyson Ito è un dottore che vive ad Iron City nel 2563, trecento anni dopo la “caduta”. Il suo compito è quello di riparare cyborg nella propria clinica: durante una perlustrazione in discarica alla ricerca di componenti, egli trova il “torso” di una ragazza cyborg, che decide di innestare nel corpo preparato, ma mai utilizzato, per sua figlia Alita.

