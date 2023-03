Stasera in tv 27 marzo 2023/ Programmi Mediaset: The Untouchables su Iris

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI MEDIASET?

Interessante programmazione televisiva prevista dalle reti Mediaset per stasera, lunedì 27 marzo 2023. Stasera in tv in prima serata su Iris va in onda The Untouchables – Gli intoccabili, un film d’azione/drammatico del 1987 diretto dai registi Brian De Palma e scritto da David Manet. Si tratta di una pellicola ispirata all’autobiografia dell’agente federale Eliot Ness, da cui era già stata tratta la serie televisiva omonima con Robert Stack. Nel cast figurano gli attori Kevin Costner, Sean Connery, Andy Garcia e Robert De Niro. Il film ha ricevuto un grande successo di pubblico e ottimi incassi al botteghino; inoltre, nel 1988 Connery vinse un Oscar e un Golden Globe come miglior attore non protagonista proprio grazie a questo film.

Stasera in tv in prima serata su La5 andrà invece in onda The Dressmaker – Il diavolo è tornato. Si tratta di un film del 2015 di genere commedia/drammatico, diretto da Jocelyn Moorhouse e tratto dall’omonimo romanzo dell’autrice Rosalie Ham. Il film è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival nel settembre 2015, ed è stato distribuito in Italia da Eagle Pictures a partire dall’aprile dell’anno successivo. Nel cast principale troviamo gli attori Kate Winslet, Judy Davis, Liam Hemsworth, Hugo Weaving e Sarah Snook.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 27 MARZO 2023

Rete 4

21,20 – Quarta Repubblica – Programma TV – Stasera in tv l’appuntamento con il talk show di approfondimento sull’attualità italiana ed europea condotto da Nicola Porro.

Canale 5

21,20 – Grande Fratello VIP 2022 – Reality show – Stasera in tv la quarantaquattresima puntata dello show condotto da Alfonso Signorini insieme alle opinioniste Sonia Bruganelli ed Orietta Berti; insieme a loro sarà presente, come al solito, Giulia Salemi, che si farà portavoce dei commenti provenienti dai social. Al televoto di questa puntata troviamo i seguenti concorrenti: Nikita, Milena, Andrea, Alberto, Luca e Tavassi.

Italia 1

21,20 – Freedom – Oltre il confine – Documentario – Stasera in tv fa ritorno il programma di avventura, scoperta e indagine condotto da Roberto Giacobbo. Questa puntata si viaggerà in Egitto, sul Nilo; a Roma, nel Pantheon; poi a Napoli, in Campania, a conoscere l’Albergo dei Poveri, e in Lombardia, a Cremona, a salire i gradini del Torrazzo; infine, a Milano, alla scoperta dei segreti del Museo Ambrosiano.

Italia 2

21,25 – American Dad – Cartoni Animati – La serie tv vede al centro una tipica famiglia americana composta da Stan Smith, un agente della C.I.A. repubblicano, sua moglie Francine e i loro due figli adolescenti Hayley e Steve.

23,05 – The Big Bang Theory – L’insufficienza da Hofstadter – Serie TV – Sheldon e Penny soffrono la mancanza di Leonard: in un momento di sconforto, i due si confidano reciprocamente dei segreti. Intanto, Amy e Bernadette, che si trovano fuori città per una conferenza, sono lusingate per aver suscitato l’interesse di due sconosciuti in un bar.

23,35 – The Big Bang Theory – La verifica dell’inganno – Serie TV – Leonard torna a casa in anticipo senza avvertire Sheldon, in modo tale da poter trascorrere qualche giorno da solo con Penny. L’inganno viene scoperto, e tra i due scoppia una lite.

La5

21,10 – The Dressmaker – Il diavolo è tornato – Film commedia, drammatico – Tilly Dunnage, una stilista di talento, decide di far ritorno nella sua cittadina natale per stare vicina alla madre Molly. Qui ritrova un passato scomodo con cui fare i conti, e scuote l’equilibrio e le certezze degli abitanti del paesino. L’unico che sembra comprenderla davvero è il sergente Farrat.

Iris

21,00 – The Untouchables – Gli intoccabili – Film d’azione, drammatico, gangster – Negli anni del proibizionismo in America, Al Capone è al comando della distribuzione di alcolici, e può contare anche sull’appoggio delle forze dell’ordine. L’agente Ness, però, insieme al giovane cadetto George Stone, tenta di incastrarlo per evasione fiscale.











