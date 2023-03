Stasera in tv 29 marzo 2023/ Programmi Mediaset: Mission: Impossible su Italia 1

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI MEDIASET?

È prevista un’interessante programmazione televisiva per stasera, mercoledì 29 marzo, sui canali Mediaset. Stasera in tv in prima serata su Italia 1 andrà in onda il film d’azione, spionaggio ed avventura Mission: Impossible – Rogue Nation. Si tratta di una pellicola del 2015, per la precisione il quinto film della serie di film Mission: Impossible, che vede protagonista l’attore Tom Cruise nei panni dell’agente della IMF Ethan Hunt. Tra gli altri interpreti principali troviamo anche Jeremy Renner, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhames ed Alec Baldwin. Il film, diretto dal regista Christopher McQuarrie, è stato prodotto negli Stati Uniti e distribuito in Italia da Universal Picture.

Omicidio Chiara Gualzetti/ I genitori: "Non sappiamo ancora perchè è stata uccisa"

Stasera in tv in prima serata su Iris andrà invece in onda Joe Kidd, una pellicola di genere western revisionista diretta dal regista John Sturges. Nei panni del protagonista troviamo l’attore Clint Eastwood, che interpreta un ex bounty killer che appoggia la causa dei messicani, espropriati delle loro terre. Il film è stato scritto da Elmore Leonard, che si è inoltre occupato anche della sceneggiatura, ed è stato prodotto da Malpaso Productions. I suggestivi paesaggi montani che si possono ammirare nel film sono quelli di Alabama Hills e di Lone Pine, in California.

Violenze in comunità sui disabili: "Crudeltà su nostra figlia"/ "Disabili legati"

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 29 MARZO 2023

Rete 4

21,20 – Controcorrente Prima Serata – Programma tv – Stasera in tv in prima serata l’appuntamento con Veronica Gentili e il suo talk show composto da interviste ad ospiti speciali. Il programma, ideato dalla stessa Gentili insieme ad Alessandro Usai, è uno spin-off di Controcorrente.

Canale 5

21,20 – La Tv dei 100 e uno – Varietà – Stasera in tv il terzo e ultimo appuntamento con lo show di Piero Chiambretti, che vede protagonisti 100 giovani talenti tra i 6 e gli 11 anni. Tra gli ospiti di questa settimana ci sarà anche Gerry Scotti, che risponderà alle domande più inconsuete ed inaspettate dei bambini.

Prof tutor alle scuole medie/ Appello presidi "aiutare ragazzi prima delle superiori"

Italia 1

21,20 – Mission: Impossible: Rogue Nation – Film d’azione, avventura, spionaggio, thriller – L’agente Ethan Hunt e la sua squadra IMF sono alle prese con una delle missioni più complicate di sempre. Essi, braccati dalla CIA, devono cercare di incastrare Il Sindacato, un’organizzazione internazionale qualificata determinata a distruggere per sempre la Mission Impossible Squad.

Italia 2

21,15 – Le Iene 2023 – Varietà – Replica del programma televisivo di intrattenimento condotto da Belen Rodriguez e Max Angioni.

La5

21,10 – Partnerperfetto.com – Film romantico, commedia – La protagonista del film è Sarah Nolan, un’insegnante sulla trentina da poco divorziata. Le sorelle Carol e Christine sono desiderose di rivedere la loro sorella nuovamente innamorata, e così la iscrivono segretamente ad un sito di incontri. Questo è l’inizio di una serie di disastrosi e ridicoli appuntamenti che, alla fine, la fanno capitare tra le braccia del romantico e sensibile Jack Anderson.

Iris

21,00 – Joe Kidd – Film western – Un gruppo di messicani in New Mexico si vede espropriato dei propri appezzamenti di terra. Inizia così una battaglia tra i latifondisti della zona, capeggiati da un tale Frank Harlan, e i messicani, ispirati dal loro carismatico leader Louis Chama, che possono contare anche sull’aiuto del protagonista, un ex bounty killer di nome Joe Kidd.











© RIPRODUZIONE RISERVATA