Stasera in tv 29 marzo 2023/ Programmi Rai: I cacciatori del cielo su Rai 1

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI RAI?

Le reti Rai prevedono per stasera, mercoledì 29 marzo 2023, una programmazione televisiva molto interessante. Stasera in tv in prima serata su Rai 1 andrà in onda il docufilm I cacciatori del cielo. Il film, prodotto da Anele in collaborazione con Aeronautica Militare, Rai Documentari e Istituto Luce Cinecittà, narra la storia dell’asso dell’aviazione Francesco Baracca, che nella pellicola viene interpretato da Giuseppe Fiorello. Con questo docufilm, diretto dal regista Mario Vitale, si celebra il centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare Italiana.

AL TEATRO OSCAR/ Doninelli, nel "mormorio del vento" uno sguardo nuovo sul mondo

Stasera in tv su Rai 2 andrà invece in onda Piacere, sono un po’ incinta (The Back-up Plan), una commedia sentimentale datata 2010. La pellicola è stata diretta dal regista Alan Poul e vede nei panni dei protagonisti Zoe e Stan i celebri artisti Jennifer Lopez e Alex O’Loughlin. Il film, che ha una durata complessiva di 113 minuti, è stato prodotto negli Stati Uniti d’America da CBS Films ed Escape Artists, ed è stato distribuito in italiano grazie a Sony Pictures. Una piccola curiosità interessante è il fatto che l’addestratore di cani del film è Cesar Millan, il noto addestratore del reality show Dog Whisperer – Uno psicologo da cani.

LETTURE/ Il "pericoloso" Ivan Il'in: amore per la Russia e distruzione del contrario

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI OGGI 29 MARZO 2023

Rai 1

21,30 – I cacciatori del cielo – Docufilm – Stasera in tv un docufilm che ripercorre le tappe fondamentali della vita dell’Aeronautica Militare e di uno dei suoi protagonisti, Francesco Baracca. La pellicola narra le imprese eroiche, la passione, la vita, l’amicizia e gli amori di quei pionieri del volo che si distinsero per il loro coraggio durante la Prima Guerra Mondiale, e che gettarono le basi per la costituzione di quella che è poi diventata l’attuale Aeronautica Militare, fondata il 28 marzo 1923.

23,10 – Porta a Porta – Programma tv – Stasera in tv in seconda serata torna l’appuntamento con Bruno Vespa e il suo programma di attualità e approfondimento dedicato ai temi principali dell’attualità economica e politica del nostro Paese.

Agatha Christie, censurati romanzi/ Eliminati termini come "nero", "ebreo", "zingaro"

Rai 2

21,20 – Piacere, sono un po’ incinta – Film sentimentale, commedia – La protagonista Zoe, che ha ormai rinunciato a trovare l’uomo dei suoi sogni, decide di ricorrere all’inseminazione artificiale per rimanere incinta. Inaspettatamente, però, dopo la procedura incontra Stan: inizialmente Zoe opta per tenere l’uomo all’oscuro della gravidanza, ma alla fine gli rivelerà la verità. Stan, sorprendentemente, rimane a fianco della donna.

23,15 – Stasera c’è Cattelan su Rai 2 – Ritorna stasera in tv l’amato late show condotto da Alessandro Cattelan. Gli ospiti speciali di questa serata saranno i cantanti Sabrina Salerno e Tommaso Paradiso e il gruppo comico The Pills.

Rai 3

21,25 – Chi l’ha visto? – Programma tv – Stasera in tv lo storico programma di ricerca di persone scomparse. A condurre, come al solito, sarà Federica Sciarelli, impegnata in cold cases e misteri da risolvere con l’aiuto dei telespettatori.

Rai 4

21,20 – Chapelwaite – Legacy of Madness – Serie tv – Charles, nonostante si sia ormai assicurato che la casa non è infestata dai topi, continua a sentire strani rumori provenienti da dietro le pareti dell’abitazione: è come se i ratti stessero grattando e rosicchiando i muri. La sua ricerca di risposte lo conduce in un manicomio, dove le sue peggiori paure si realizzano.

22,25 – Chapelwaite – The Promised – Serie tv – Il protagonista Charles è convinto che le sue allucinazioni siano il primo segnale di pazzia, ed è deciso a farsi ricoverare in manicomio per essere curato. Intanto, una scoperta di Tane nel granaio potrebbe essere la chiave per svelare finalmente i segreti della casa di Chapelwaite. Nel frattempo, un sinistro gruppo di accoliti porta un messaggio fino a Preacher’s Corner.

Rai 5

21,15 – Art Night – Documentario – Il tema al centro di questa puntata del documentario saranno la vita e il percorso artistico del grande Umberto Boccioni.

22,15 – U2 Live in London – Musica – Il celebre gruppo irlandese si esibisce nei celebri studi di Abbey Road, Londra, con la regia di Richard Valentine. La scaletta prevede, tra i brani principali, Beautiful Day, Lights of Home, With Or Without You, Stuck In A Moment, Get Out Of Your Own Way e One.

Rai Movie

21,10 – Il mio profilo migliore – Film drammatico, sentimentale – La protagonista Claire è una professoressa universitaria cinquantenne, separata dal marito e con due figli. La donna si crea una falsa identità su Facebook, spacciandosi per una ventenne, Clara. La protagonista conosce quindi Alex, e si ritroverà così catapultata in un mondo di finzione, anche se i suoi sentimenti sono reali.











© RIPRODUZIONE RISERVATA